Із сокирами напали на працівників ТЦК: суд відправив за ґрати двох буковинців

У березні 2024 року двоє буковинців напали на працівників ТЦК з сокирами. При цьому один з громадян був верхи на коні, а інший перед цим ледь не збив військовослужбовця.

Рішенням суду обох нападників відправили до в'язниці, терміном на 3 роки. З'ясувалося, що це двоє рідних братів, один з яких є чинним військовослужбовцем. В Путильському районному суді вказали, що чоловіки свою вину визнали лише частково.

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Що відомо про інцидент

Так, 7 березня в гірському селі Плоска на контрольно-пропускному пункті "Горлеча" до військових на коні під’їхав 28-річний чоловік, який у руках тримав сокиру. Поки вони стояли на дорозі і спілкувалися, інший місцевий житель, керуючи жовтою "Нивою", з розгону наїхав на 41-річного службовця ТЦК і збив його, ще один військовий встиг відскочити.

Зазначається, що потім 43-річний водій під'їхав до військовослужбовців, вийшов з машини та вдарив їх обухом.

За допомогою двох господарських сокир чоловіки нанесли сержанту по одному удару кожен металевим обухом в ділянку плеча та передпліччя. Через це потерпілий військовослужбовець отримав ушкодження у виді синців надпліччя. передпліччя, також на ногах. Окрім того, лікарі в нього діагностували садна на кисті. Усі ці ушкодження відносяться до легких,

– йдеться у вироку.

Потім двоє чоловіків напали на службовий автомобіль Seat Alhambra, розбивши сокирою чотири вікна та пошкодивши кузов автомобіля. Згодом нападники втекли з місця події.

У суді брати визнали, що винні у хуліганстві. Водій "Ниви" зазначив, що скоїв злочин через гнів за зниклого на війні сина. 43-річний чоловік зазначив, що того дня працював у лісі. Повертаючись на авто через несправні гальма він зачепив чи то автомобіль військових, чи то потерпілого. Щоб переконатися, кого саме зачепив, чоловік повернувся назад.

"Виходячи з автомобіля одразу взяв сокиру, яка була у його автомобілі та пішов до працівників ТЦК. Потерпілий почав погрожувати, всі кричали і погрожували. Він замахнувся на потерпілого сокирою "для страху" і зі злості завдав один удар сокирою по автомобілю, оскільки перелякався, бо думав, що працівник ТЦК має зброю", – кажуть у суді.

Також 28-річний буковинець додав, що раніше його на КПП не ніколи не зупиняли, однак цього разу зупинили, виникла сварка.

Суддя Путильського районного суду Уляна Стефанко розглянувши усі докази та свідчення ухвалила призначити 43-річному буковинцю 3 роки і 6 місяців ув’язнення, а 28-річному обвинуваченому – 3 роки та 3 місяці.