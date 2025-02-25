У Харкові чоловік у військовій формі зіштовхнув хлопця з велосипеда: з'явилася реакція поліції

У мережі з'явилося відео, на якому чоловіки у військовій формі напали на велосипедиста у Харкові. Його скинули на землю, перегородили йому дорогу двома авто та змусили завантажити велосипед до мікроавтобуса.

В обласному ТЦК зазначили, що з'ясовують всі деталі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про конфлікт велосипедиста та ТЦК

Інцидент трапився 25 лютого близько 8 ранку в одному з дворів на вулиці Миру, що в Індустріальному районі Харкова. На відео видно, як тротуаром біля багатоповерхівки їде чоловік на велосипеді. У цей час, ховаючись за припаркованим авто, на нього чекає чоловік у військовій формі та в чорній балаклаві. Потім той вистрибує та штовхає велосипедиста.

Коли чоловік впав на землю, військовослужбовець підіймає його за комір, після чого починається штовханина. Поруч зупиняються білий мінівен та білий мікроавтобус, які перекривають вулицю. З машин виходить група чоловіків у формі, вони оточують велосипедиста. Наприкінці відео той завантажує свій велосипед у підігнаний мікроавтобус та виходить з огляду камери.

Речниця поліції Харківщини Альона Соболевська розповіла, попередньо, на відео зафільмували другу зустріч чоловіка та людей у формі: під час першої – чоловік намагався втекти від них на велосипеді.

Соболевська каже, що чоловіка доставили у райвідділ – виявилося, що він перебуває у розшуку, як той, хто самовільно залишив військову частину. Обставини події продовжують досліджувати.