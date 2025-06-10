У Франції учень під час перевірки сумок напав на шкільну асистентку з ножем: жінка померла

У вівторок, 10 червня, у Франції шкільна асистенка померла внаслідок ножового нападу. Правоохоронці допитують 14-річного учня, якого підозрюють у тому, що він завдав удари ножем 31-річній шкільній помічниці, коли біля воріт школи в Ножані на північному сході Франції перевіряли сумки учнів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Напад на шкільну асистентку у Франції

Французька поліція допитувала школяра. Підозрюваний утримується в жандармерії Ножана.

На трагедію відреагував і лідер країни.

Під час охорони наших дітей у Ножані загинула шкільна помічниця, ставши жертвою безглуздої хвилі насильства,

– написав президент Еммануель Макрон на своїй сторінці у X.

Відповідно до даних національної жандармерії, жандарм, який затримував учня 9 класу середньої школи, отримав легкі поранення руки.

За словами жандармерії, підозрюваного затримали та взяли під варту "дуже швидко".

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Нагадаємо, у Тернополі група підлітків побила школярку. Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили в одному з телеграм-каналів відео, на якому група підлітків б'є дівчину. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.