У Польщі на українок напали хулігани: поліція затримала чотирьох осіб
- У польському місті Прушкув група хуліганів напала на українців біля хостелу, травмуючи 29-річну жінку.
- Поліція затримала чотирьох підозрюваних, розслідування триває.
У польському місті Прушкув неподалік Варшави 7 лютого група хуліганів напала на українців біля хостелу, де вони проживали. Внаслідок нападу 29-річну громадянку України госпіталізували з травмами голови.
Правоохоронці продовжують встановлювати всі деталі справи. Про це повідомив Центр моніторингу расистської поведінки 9 лютого та поліція Варшави.
Що відомо про обставини події?
За свідченнями очевидців, близько 20 агресивно налаштованих людей у масках прибули до хостелу на вулиці Олувковій, мали газ, дерев'яні кийки та, можливо, пістолет. Нападники намагалися прорватися до кімнат мешканців, зірвали дроти з електрощитка, після чого українці забарикадувалися та викликали поліцію.
29-річну жінку били по голові, розпилювали газ і вигукували ксенофобські гасла з вимогами "повертатися до своєї країни". Їй на допомогу вибігла свекруха, яку також побили. Чоловік намагався захистити жінок, проте нападники застосували проти нього газ, після чого він був змушений тікати.
Через годину прибули муніципальна варта та поліція, після чого нападники втекли. Жінку госпіталізували, лікарі наклали шви на голову, життю постраждалої нічого не загрожує. Поліція затримала чотирьох підозрюваних громадян Польщі – 45-річну жінку та трьох чоловіків віком від 23 до 50 років. Правоохоронці продовжують розслідування та з'ясовують, чи були причетні інші особи.
Поліція затримала підозрюваних, які напали на українок / поліція Варшави
Що відомо про інші випадки нападів на українців за кордоном?
У червні 2025 року двоє зловмисників напали на 51-річного українця в Берліні через використання ним української мови. Розслідування нападу передали департаменту з питань державної безпеки через можливий політичний мотив.
Група росіян напала на українських волонтерів у центрі Праги у суботу, 1 червня 2025 року. Місцева поліція затримала чотирьох нападників в аеропорту Праги. Слідчі порушили кримінальну справу проти росіян.
У польському місті Лешно 16-річний підліток напав на 49-річну українку. Після відмови водійки таксі, якою працювала жінка, змінити маршрут хлопець почав її ображати, а згодом завдав ударів.