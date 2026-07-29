Жорстоке побиття української пари у Вроцлаві: з'явилися нові деталі у справі

26 липня у Вроцлаві троє поляків жорстоко побили українське подружжя. Причиною конфлікту стала національна приналежність молодої пари.

Польські правоохоронці затримали двох нападників. Їм вже обрали запобіжний захід. Про це в коментарі Укрінформу повідомив у середу речник Окружної прокуратури у Вроцлаві Якуб Длубач.

Як покарали нападників у Вроцлаві?

Суд заарештував обох чоловіків на три місяці. Їхні адвокати матимуть тиждень для того, щоб оскаржити це рішення.

За словами Длубача, збір доказів у справі триває. Третього підозрюваного у нападі на українців наразі ще не затримали.

Нагадаємо, що вже на наступний день після інциденту правоохоронці спіймали двох нападників. Один із них намагався втекти з міста, але йому завадили бійці антитерористичного підрозділу поліції.

За даними ЗМІ, затриманими є 27-річний Томаш і 45-річний Адам. Один із них раніше був судимий, інший пов'язаний із футбольними хуліганами. Обидва також беруть участь у турнірах зі змішаних єдиноборств.

Як пише TVP Info, у вівторок прокуратура Вроцлава висунула Адаму Томашу обвинувачення у побитті та нападі з мотивів національної ненависті. Також Адаму інкримінують повторне скоєння злочину. Йому загрожує до 7,5, а напарнику – 5 років ув'язнення.

Захисник Адама, адвокат Матеуш Кролікевич, каже, що його клієнт не визнає висунутих звинувачень. Він стверджує, що це була суперечка, не пов'язана з питаннями національності.

Відео з побиттям української пари викликало резонанс. На ньому видно, як троє чоловіків спочатку б'ють хлопця, а потім нападають на дівчину. За словами матері постраждалої, причиною став український акцент. Дівчина отримала серйозні травми шиї, їй наклали шви. У неї та її хлопця також підозрюють струс мозку.

Останнім часом у Польщі почастішали випадки ворожого ставлення до українців.

Так, чоловік напав на двох українських будівельників біля міста Скавіна. На відео видно, як він ображає українців, вигукує ксенофобські образи, а потім починає бійку. Українці звернулися до поліції, яка відкрила кримінальне провадження за фактами погроз і можливої дискримінації за національною ознакою.

Нещодавно польська прокуратура висунула обвинувачення 54-річному чоловікові, який у міському автобусі в Бєльсько-Бялі ображав громадянок України, серед яких були дві 11-річні дівчинки.

У Лодзі поліція розшукує чоловіка, який жорстоко побив перехожого, помилково вважаючи, що той є українцем.

У Вроцлаві група молодиків жорстоко побила 19-річного українця після того, як почула, що він розмовляє телефоном українською мовою.