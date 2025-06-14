Спитали за національність, а потім вдарили ножем: у Берліні напали на українця

14 червня у Берліні стався напад на громадянина України. Тамтешня поліція розшукує зловмисників.

Як розповіла поліція Берліна, вранці 51-річний чоловік вигулював собаку у парку Юнгфернгайде і давав йому команди українською мовою, передає 24 Канал.

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Що відомо

Двоє невідомих нібито запитали його про національність. Чоловік відповів, що є українцем, після чого один із нападників вдарив його ножем у живіт. Наразі потерпілого лікують у медзакладі. Загрози для його життя немає.

Зловмисникам вдалося втекти з місця події.

Нагадаємо, що українці і раніше ставали жертвами нападів за кордоном.

Так, 10 лютого було скоєно напад на двох українських баскетболістів – 17-річного Володимир Єрмакова та 18-річного Артема Козаченка. Інцидент трапився на центральному вокзалі міста Обергаузен.

На хлопців напали вісім невідомих осіб арабської зовнішності. Вони були озброєні ножами.

Зазначається, що причиною атаки на Єрмакова та Козаченка стала національність хлопців. Зловмисникам не сподобалось, що вони українці.