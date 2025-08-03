У неділю, 3 серпня, в селі Бузьке Миколаївської області невідомі особи напали на військових. Це трапилося під час здійснення заходів оповіщення військовослужбовцями ТЦК та СП спільно з представником Нацполіції.

За попередньою інформацією, є постраждалі серед військових ТЦК та зі сторони цивільних. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Миколаївський обласний ТЦК та СП.

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Що відомо про напад на військових ТЦК?

Станом на 14:00 відомо, що цивільні, озброєні битами та металевими трубами, пошкодили автомобіль та завдали тілесних ушкоджень військовослужбовцю ТЦК.

Щоб захистити себе, військовий вистрілив з травматичного пістолета, який зареєстрований відповідно до чинного законодавства. Наразі на місці події працюють працівники правоохоронних органів.

У Миколаївському ТЦК та СП нагадують, що образа честі й гідності, погроза вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, який бере участь у заходах із гарантування національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Росії, а також його рідним карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років.

Окрім цього, у разі побиття чи заподіяння тілесних ушкоджень закон передбачає до 12 років позбавлення волі.

Зазначимо, що схожі випадки все частіше трапляються в Україні. Зокрема раніше у селі Дубове Ковельського району військовослужбовець ТЦК перевіряв документи у місцевого жителя. Однак той відмовився виконувати вказівки та напав на військовослужбовця з лопатою.