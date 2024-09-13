Чоловік сильно побив військового на вокзалі в Дніпрі: за справу взялася поліція

У п'ятницю, 13 вересня, на вокзалі Дніпра чоловік напав на військового. Відповідне відео поширили місцеві телеграм-канали.

У поліції відреагували на інцидент та відкрили два кримінальних провадження. Виявилося, що жертвою чоловіка став не лише військовослужбовець.

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Бійка на вокзалі у Дніпрі

Так, поліцейські повідомили, що затримали та доставили до відділу поліції чоловіка, який побив військового та перехожого на вокзалі Дніпра.

Перехожі зафільмували, як порушник чіплявся до людей, вчиняв бійку, та повідомили до поліції. Правоохоронці прибули на місце та встановили чоловіка, причетного до злочинів. Ним виявився 25-річний мешканець міста Нікополь,

– пишуть правоохоронці.

Напад на військового у Дніпрі / скріншот з відео

Чоловіка доставили до відділення поліції та опитали. Слідчі кваліфікували подію за двома статтями КК України – хуліганство та умисне завдавання легких тілесних ушкоджень. Триває слідство.

Затриманий за побиття військового чоловік / фото поліції Дніпропетровщини