"Прагну повернутися до роботи": Юрій Макаров звернувся до українців та розповів про свій стан

У квітні на українського журналіста та виконавчого продюсера Суспільного Юрій Макарова скоїли напад та завдали ножового поранення. Згодом він попросив вибачення у людей, які відчували хвилювання через його стан.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис журналіста на його сторінці у Facebook.

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Юрій Макаров звернувся до українців

Юрій Макаров попросив вибачення в тих, кому "спричинив хвилювання і біль" протягом останніх тижнів.

Мені соромно і боляче від того, що я опинився в центрі уваги в спосіб, який, м'яко кажучи, не відображав суть обставин. Останні роки та місяці були для мене складним періодом з великою кількістю викликів та переживань. Це змусило мене поставити під сумнів власну спроможність і цінність свого внеску в багатьох відношеннях,

– написав він.

За словами журналіста, в критичний момент поруч з ним виявилися рідні, друзі та колеги, які попри все змогли надати необхідну підтримку та допомогу.

Юрій Макаров зазначив, що ця підтримка дає йому відчути свою привілейованість, і з вдячністю він прагне конвертувати її в посилену суспільну увагу до теми ментального здоров'я.

Я вдячний колегам із Суспільного мовлення за все, що вони зробили. Я вдячний правоохоронцям та лікарям, які виконували свої обов'язки. Я прагну повернутися до роботи, яка була справою мого життя, щойно я буду спроможний,

– додав журналіст.

21 травня команда Суспільного також опублікувала звернення щодо ходу слідства та стану Юрія Макарова. Там заявили, що станом на зараз розслідування триває, а Суспільне співпрацює зі слідством.

Попри всю публічність особи Юрія Макарова, просимо колег враховувати його складний стан після пережитого та з повагою поставитися до потреби його фізичного та психологічного відновлення,

– наголосили журналісти.

Команда також висловила подяку Міністерству внутрішніх справ України та Національній поліції України "за весь обсяг роботи, який вони проводять".

Нагадаємо, інцидент із нападом на Юрія Макарова стався ввечері 16 квітня біля одного з житлових комплексів у Солом'янському районі Києва. В той день невідомий несподівано вдарив ножем українського журналіста.