Напад на журналістів: Мінфін вимагає від Укрексімбанку показати результати розслідування
Джерело:фейсбук Sergii Marchenko
Сергій Марченко закликав керівництво Укрексімбанку оприлюднити результати службового розслідування. Мовиться про перешкоджання діяльності журналістів "Схем".
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Вимагаю від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію. Вимагаю, щоб керівництво банка оприлюднило результати службового розслідування, – наголосив міністр.
Скандал навколо "Укрексімбанку": головне
- На знімальну групу "Схем" напали під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямісінько у кабінеті посадовця.
- Усе тому, що Мецгеру не сподобалося одне з запитань журналіста. Мовиться про кредит, який отримав власник бізнесу в окупованій Горлівці.
- В оператора забрали 2 камери й намагалися видалити записи.
- Водночас фахівцям вдалося їх відновити: відео інциденту журналісти оприлюднили у мережі.
- Мецгер згодом заявив, що "емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання".
- Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід Мецгеру у вигляду нічного домашнього арешту.
Допис Марченка:
Зухвала реакція працівників Укрексімбанку та демонстративна поведінка керівника банківської безпеки свідчить, що ці люди не вважають, що вчинили протиправно. Свобода слова – пустий звук для них.
Вчинок працівників банку є не лише перешкоджанням журналістській діяльності, а й приниженням людської честі та гідності.
Вимагаю від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію.
Вимагаю, щоб керівництво банка оприлюднило результати службового розслідування.
Мені прикро, що один з найбільших державних банків виявився неготовими адекватно відреагувати на цю ганебну ситуацію. Це підриває не тільки довіру до банку, а й до держави вцілому.