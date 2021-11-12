Напад на журналістів: Мінфін вимагає від Укрексімбанку показати результати розслідування

Сергій Марченко закликав керівництво Укрексімбанку оприлюднити результати службового розслідування. Мовиться про перешкоджання діяльності журналістів "Схем".

Міністр фінансів Сергій Марченко назвав реакцію працівників Укрексімбанку "зухвалою", а поведінку керівника банківської безпеки – "демонстративною". За словами політика, це є доказом того, що ці люди не вважають свої дії протиправними.

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Марченко наголосив, що вчинок працівників банку є не лише перешкоджанням журналістській діяльності, а й приниженням людської честі та гідності.

Вимагаю від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію. Вимагаю, щоб керівництво банка оприлюднило результати службового розслідування, – наголосив міністр.

Міністр заявив, що йому прикро, адже один з найбільших державних банків виявився неготовими адекватно відреагувати на цю ганебну ситуацію. За словами Марченка, такі дії піривають не тільки довіру до банку, а й загалом до держави

Скандал навколо "Укрексімбанку": головне

На знімальну групу "Схем" напали під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямісінько у кабінеті посадовця.

Усе тому, що Мецгеру не сподобалося одне з запитань журналіста. Мовиться про кредит, який отримав власник бізнесу в окупованій Горлівці.

В оператора забрали 2 камери й намагалися видалити записи.

Водночас фахівцям вдалося їх відновити: відео інциденту журналісти оприлюднили у мережі.

Мецгер згодом заявив, що "емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання".

Голосіївський суд Києва обрав запобіжний захід Мецгеру у вигляду нічного домашнього арешту.

Допис Марченка:

Зухвала реакція працівників Укрексімбанку та демонстративна поведінка керівника банківської безпеки свідчить, що ці люди не вважають, що вчинили протиправно. Свобода слова – пустий звук для них.

Вчинок працівників банку є не лише перешкоджанням журналістській діяльності, а й приниженням людської честі та гідності.

Вимагаю від наглядової ради та правління термінової оцінки і реакції на ситуацію.

Вимагаю, щоб керівництво банка оприлюднило результати службового розслідування.

Мені прикро, що один з найбільших державних банків виявився неготовими адекватно відреагувати на цю ганебну ситуацію. Це підриває не тільки довіру до банку, а й до держави вцілому.