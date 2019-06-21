Напад на оператора 24 каналу в Харкові: поліція підготувала вже чотири підозри

Правоохоронці поки вручили дві підозру у справі про напад на оператора 24 каналу Вадима Макарюка у Харкові. Але вже готові ще три підозри, їх незабаром передадуть фігурантам стрілянини на ринку "Барабошово".

Сутички на харківському ринку "Барабашово" трапилися ще 7 червня. Тоді сильно постраждав оператор 24 каналу Вадим Макарюк. У нього стріляли і застосовували проти чоловіка сльозогінний газ. Все тому, що він фільмував конфлікт під час з'ясування спору майнового характеру з підприємцями на ринку. Оператор сильно постраждав: його доправили у реанімацію, в нього стався крововилив у мозок.

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Так, єдиний поки арештований фігурант справи – Сергій Козлюк. 13 червня суд відправив його під домашній арешт на 2 місяці.

21 червня вручили ще одну підозру. Думаю, вручимо ще одну сьогодні, до кінця дня. Всього їх буде 3, крім того підозрюваного, якому вже обраний запобіжний захід,

– сказав начальник ГУ Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Додамо, що за фактом сутичок на ринку "Барабашово" відкриті декілька кримінальних проваджень: "Групове порушення громадського порядку", "Умисне легке тілесне ушкодження" та "Блокування транспортних комунікацій".

Більше про конфлікт і стан постраждалого оператора – читайте тут.

Напади на журналістів стають нормою

"В Україні створена атмосфера безкарності", – саме так крайній смертельний напад на українського журналіста Вадима Комарова прокоментувала єврокомісар з прав людини Дуня Міятович.

Так, лише за 5 місяців 2019 року були зафіксовані 99 випадків порушень прав журналістів, передає UA: Українське радіо. За словами директорки Інституту масової інформації Оксани Романюк, щороку на журналістів нападають близько 180 разів, з них розслідують приблизно 20 випадків.



Карта нападів на активістів і журналістів в Україні у 2018 році