17:06
28 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Горілка для Кім Чен Ина. Православна медицина
      Вєсті Кремля
      21:27, 27 лютого
      Вєсті.UA: Законне незаконне збагачення. Що поєднує Зеленського і Маruv
      Вєсті.UA
      15:53, сьогодні
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, 27 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Кримінал Новини криміналу і ДТП
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Напад на Подолі: злочинці побили з ножем та пограбували підлітка

      276 Читать новость на русском
      Напад на Подолі: злочинці побили з ножем та пограбували підітка
      Напад на Подолі: злочинці побили з ножем та пограбували підітка / iStock

      У Києві на Подолі двоє чоловіків напали з ножем на 15-ти річного юнака, пограбували його і втекли із місця злочину. За фактом цього правопорушення вже відкрили кримінальну справу. Кривдникам загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна.

      У поліцію звернулася мама неповнолітнього і розповіла про те, що трапилося. Одного з нападників вдалося розшукати, незважаючи на те, що зловмисники ретельно приховувалися від поліції. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.

      Читайте також: Збройне пограбування банку в Запоріжжі: двоє поліцейських поранені

      Все сталося у вересні 2018 року. У хлопчика відібрали мобільний телефон, портативний зарядний пристрій і навушники. 

      Поділ на карті Києва:


      В ході оперативно-розшукових заходів вдалось знайти зловмисника. Це уродженець Севастополя, йому 28 років, котрий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння подібних грабежів.

      Його затримали під час відпрацювання в Солом'янському районі. Правоохоронці з'ясували, що чоловік причетний ще до одного злочину в іншій області і вже перебував у розшуку. Його поплічника все ще шукають.

      Кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України – це розбій. Затриманому оголосили про підозру і обрали запобіжний захід – утримання під вартою.

      blog_ava
      Касирка, безробітний та майстер манікюру: від кого "Батьківщина" отримувала мільйонні внески
      сьогодні
      3802
      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
      сьогодні , 16:00 Як контролювати емоції і зберегти психічне здоров'я
      1081
      Бойовики збираються повністю закрити кордон із Україною
      сьогодні , 15:00 Бойовики збираються повністю закрити кордон із Україною
      Олексій Чибісов 8290
      США и Китай начали мировую войну технологий: владелец 5G станет хозяином планеты
      сьогодні , 13:30 США и Китай начали мировую войну технологий: владелец 5G станет хозяином планеты
      Іван Яковина 1446
      Лише бідні сядуть, або Як Конституційний суд пошив у дурні українців і міжнародну спільноту
      сьогодні , 12:13 Лише бідні сядуть, або Як Конституційний суд пошив у дурні українців і міжнародну спільноту
      Блог Соцмережі 1239
      Другий саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина: підсумки зустрічі
      сьогодні , 11:02 Другий саміт Дональда Трампа та Кім Чен Ина: підсумки зустрічі
      1191
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук