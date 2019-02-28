Напад на Подолі: злочинці побили з ножем та пограбували підлітка

У Києві на Подолі двоє чоловіків напали з ножем на 15-ти річного юнака, пограбували його і втекли із місця злочину. За фактом цього правопорушення вже відкрили кримінальну справу. Кривдникам загрожує до 10 років ув'язнення із конфіскацією майна.

У поліцію звернулася мама неповнолітнього і розповіла про те, що трапилося. Одного з нападників вдалося розшукати, незважаючи на те, що зловмисники ретельно приховувалися від поліції. Про це Інформатор повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.

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Все сталося у вересні 2018 року. У хлопчика відібрали мобільний телефон, портативний зарядний пристрій і навушники.

Поділ на карті Києва:



В ході оперативно-розшукових заходів вдалось знайти зловмисника. Це уродженець Севастополя, йому 28 років, котрий неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння подібних грабежів.

Його затримали під час відпрацювання в Солом'янському районі. Правоохоронці з'ясували, що чоловік причетний ще до одного злочину в іншій області і вже перебував у розшуку. Його поплічника все ще шукають.

Кримінальне провадження відкрили за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України – це розбій. Затриманому оголосили про підозру і обрали запобіжний захід – утримання під вартою.