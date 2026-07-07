Це завершиться для них крахом, – Буданов оцінив загрозу з боку Білорусі

Мінськ не приховує своєї всебічної допомоги Москві, проте й вступати у війну проти України не наважується. Потенційні загрози наступу з боку Білорусі оцінив очільник Офісу президента Кирило Буданов.

Під час інтерв'ю для РБК-Україна він висловився щодо можливих ризиків ескалації.

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Чи може Білорусь напасти на Україну?

Кирило Буданов зазначив, що варто більш спокійно ставитися до питання Білорусі. "Не треба нам робити ще одного ворога", – підкреслив він.

Керівник ОП уточнив, що Україна не зацікавлена в ескалації чи відкритті нового фронту, адже поява ще однієї зони бойових дій була б невигідною. Водночас він вважає правильним, що білоруська сторона почула українські сигнали.

Під час розмови журналіст висловив припущення, що Олександр Лукашенко, ймовірно, побоюється опинитися відповідальним за можливі наслідки, адже прямий конфлікт із Україною не відповідає інтересам Білорусі.

У відповідь на це Буданов наголосив, що для Мінська напад на Україну не має сенсу: з одного боку, Росія може посилити контроль над Білоруссю під приводом союзництва, а з іншого – Україна має достатні можливості для протидії.

Війна з Україною для них завершиться крахом,

– наголосив генерал-лейтенант.

На його думку, станом на зараз немає ознак прямої загрози нового наступу з території Білорусі.

Зазначимо: Буданов також заявив, що завершення активної фази війни до кінця 2026 року все ще можливе. За його словами, після періоду ескалації може настати етап деескалації та повернення до переговорів. Він також вважає, що Росія зрештою буде змушена відновити діалог.

Зі свого боку, міжнародний перемовник Майкл Макартур Босак вважає, що завершення війни можливе за одним із двох сценаріїв: Росія сама зупинить бойові дії або сторони домовляться про мирну угоду. На його думку, Україна посилила свої позиції, тому питання капітуляції вже не стоїть – одним із варіантів може бути тимчасове перемир'я без відмови Києва від окупованих територій.