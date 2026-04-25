Росія виробляє достатньо "Шахедів", щоб тижнями атакувати НАТО, – інтерв'ю Андрія Коваленка з ЦПД

У країнах НАТО занепокоєні можливим нападом Росії. Москва вже неодноразово вдавалася до гібридних атак на країни НАТО та Європи, як-от дроновий удар по базах або гібридна операція з паралізування аеропортів. Проте на масштабну операцію із залученням колон техніки країна-агресорка зараз не готова. І, ймовірно, Росія не буде готова до такого масштабного протистояння із Заходом до 2028 року.

Водночас застосувати дрони Росія може будь-якої миті, адже виробляє достатньо "Шахедів", щоб тижнями атакувати НАТО. Про це в інтерв'ю 24 Каналу заявив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Також він сказав, коли в Росії можуть початися протести та які загрози зараз існують з боку Білорусі. Деталі – читайте далі у матеріалі.

Не пропустіть Момент настав? Де й коли Путін готується відкрити другий фронт у Європі та як відповість НАТО

Чому в Кремлі не реагують на пожежі в Туапсе?

Туапсе ніяк не оговтається від екокатастрофи. Росіяни обурені, що Володимир Путін на це не реагує. Місцеві звинувачують у бездіяльності й уряд, й місцеву владу, й самого президента. Але Путін нічого не робить. До чого це може призвести?

Про Путіна можна говорити зі згадкою про минуле. Давайте згадаємо про Беслан. Він тоді таємно приїхав в лікарню, коли його ніхто не бачив, відвідав постраждалих та втік. Це був початок його кар'єри при владі.

Бєлгород. Коли по ньому прилітає у відповідь на обстріли Харкова, то російська пропаганда та Путін намагаються це замовчувати. І навіть більше – там незадоволені місцевим губернатором В'ячеславом Гладковим. Деякі пишуть, що він постійно ниє про обстріли, хоча має сидіти мовчки, бо "сво" йде успішно.

Так само Курська область. Путін прибув туди не тоді, коли все було погано. Він приїхав ще й у військовій формі, коли росіяни стягнули туди усе, що тільки можна.

Так само і в Туапсе – Путін свідомо ігнорує цю історію. Якщо він туди поїде, то про це почнуть говорити в Москві. А там ні на Курщину, ні на Бєлгород, ні на Туапсе сильно не зважають. Деякі лідери думок запостили деякі кадри, але якоїсь серйозної дискусії там немає. У них своє комфортне життя. Для них Туапсе десь далеко. Ну, впаде там дощ з нафти, та й все.

Це традиційні методи сегментованого вакууму. Вони створюють бульбашку навколо міста чи регіону, де щось відбулося, аби далі ця інформація не лізла в ефір до аудиторії, на яку орієнтується влада. А це насамперед Москва, Санкт-Петербург тощо.

Як у Росії використовують комуніста Зюганова?

Тобто не варто очікувати якихось активних дій та протестів? Блогери ніби трохи обурювалися там, і навіть головний комуніст Геннадій Зюганов говорив про революцію і проблеми з економікою. Чи, як ви кажете, все будуть "гасити" на місці й жодних протестів не буде?

Еліти в Росії не є однорідними. Багатьом не подобаються методи другої служби ФСБ з блокуванням інтернету та соцмереж. Це такий собі рух до китайської моделі, до якої там ніяк не дійдуть. Їх (методи, – 24 Канал) вважають старими та дурними. Через них страждає рейтинг Путіна. І на фоні як серед олігархів, орієнтованих на Захід, так і серед "яструбів" є багато людей, які незадоволені авторитетом ФСБ.

Серед військових теж такі є. Так само там є певний пул блогерів, які орієнтуються на мінцифру в Росії. Через них намагаються там пускати певну обережну критику тих чи інших рішень.

Коли ж Зюганов каже про революцію, то це викликає сміх. Усе це є спробами додати несерйозності до думок про протести в Росії. Це – маргіналізація. Хто буде говорити про протест, якщо про нього говорить Зюганов? От якби вийшов хтось популярний – його б сприйняли.

До речі, Зюганов бідкався, що економіка Росії "провалилася до дна" і закликав терміново вжити заходів, щоб уникнути революції.

Наприклад, Нагієв. Його відео дуже гарно заходять росіянам. Свого часу він говорив певні обережні речі з критикою влади. Звісно, він не є опозиціонером, але критика з його вуст лунала та при правильній подачі залітала в російський інформаційний простір на мільйони переглядів. Якби умовний Нагієв вийшов і заговорив про це, то підтягнув би за собою якусь аудиторію. Люди повірили б, що якийсь теоретично одноденний протест без бійок є можливим.

А Зюганова навмисно пускають, аби він маргіналізував саму ідею протесту. Усе для того, щоб вона одразу померла.

За яких умов в Росії можливі протести та розпад?

Чи може в деяких тамтешніх республіках початися протестний рух? Чи зараз немає надії на розпад Росії?

Протест в Росії стає можливим лише тоді, якщо силова вертикаль почне розвалюватися. Так само це було в СРСР.

Зараз мало хто згадує, але потім почалися перші міжетнічні конфлікти в республіках. Це було ще навіть під час існування СРСР: Грузія, Вірменія, Азербайджан. А сталося все це через розвал усієї міжрегіональної силової вертикалі. КДБ в республіках остаточно перетворилася на такі острівці, які не орієнтувалися на Москву. Міліцейська лінія теж. Тоді в них під ковпаком були як національні рухи, так і криміналітет. І почалися розбірки.

Тут те саме. Якщо силова вертикаль Татарстану та еліти увійдуть в змову проти Путіна, то вони зможуть опиратися на підтримку з-за кордону. Теоретично можемо говорити про Азербайджан та Україну. Але це я собі фантазую. Деякі республіки можуть орієнтуватися на китайські спецслужби.

З цими складовими ми можемо говорити про якийсь протест. Адже вони самі будуть режисерами протестних дій у своїх республіках. Але поки що, на жаль, вертикаль російського режиму ще стійка. Протест буде контрольований для маргіналізації самої ідеї. Поки не настав той момент.

Чи дійсно Путін готовий зустрітися із Зеленським?

Дмитро Пєсков сказав, що Путін готовий зустрітися із Володимиром Зеленським. На кого ця брехня розрахована? Ми розуміємо, що нічого у них не змінилося у ставленні до переговорів. Але, можливо, вони так готуються до приїзду американської делегації. Хочуть вдавати, що нібито прагнуть миру?

Стратегія Росії дуже проста: їм потрібно демонструвати Трампу, що саме вони готові до миру, а Україна – ні. Те саме вони хочуть показати й Китаю, тому що існує ймовірність того, що Пекін в один момент скаже припинити те, що робить Росія. А саме Китай є головною опорою їхньої економіки та всього режиму.

Тож вони знову граються в гру: Путін готовий зустрітися, але Україна не хоче миру. Це – брехня. Путін не готовий зустрічатися. Ключова умова росіян – вихід з Донбасу. Але ніякого виходу з Донбасу не буде. Путін без цього на мир йти не хоче.

Що тоді робити Путіну? Виставляти Україну винною. Хоч всі навколо розуміють, що винен він. Адже Путін міг би припинити війну одним своїм рішенням, але він його не ухвалює. Пєсков, як досвідчений апаратник, просто перекладає слова так, щоб їх можна було зручно застосовувати російській пропаганді на Захід.

Насправді Росія планує проводити штурмові дії упродовж весни та літа. Основний удар буде на Сході та на Запорізькому напрямку. Будуть спроби тиску на інших напрямках, аби відволікти резерви. Це – Сумщина, Харківщина і так далі. Вони не відмовилися від цього плану. Тому підтягують під це ресурси та зазнають величезних втрат. Зазнають чергового фіаско.

Що вичікує Китай?

Сі Цзіньпін може сказати Путіну сісти за стіл перемовин, але що може змусити лідера Китаю піти на такий крок? Хіба війна в Україні не є вигідною для Китаю?

Китаю вигідно те, що відбувається. Вони отримали важіль впливу, послаблюючи ЄС та НАТО. Китай разом з росіянами затягує США у війну на Близькому Сході. Зараз завдання Китаю – затягнути війну в Ірані, аби Штати там загрузли. Поки що їм це вдається.

Є кілька речей, які можуть змусити Китай посадити Путіна за стіл переговорів. До прикладу, старість та самопочуття Сі Цзіньпіна. Важлива для нього ціль – відновлення китайського контролю над Тайванем. І саме від самопочуття Сі Цзіньпіна залежить, коли почнеться китайська операція проти Тайваню.

Китай може чекати ще щонайменше 10 років. Вони не поспішають та дивляться, куди витрачається озброєння США. Росія воює в Європі. Європа витрачає свої ресурси. США продають озброєння, але теж витрачають його. Іранська війна висмоктує збройний потенціал, який може бути наданий Тайваню. Китай поки чекає.

Що може змусити Пекін підтримати зупинку війни в Україні? Китай одразу буде зацікавлений у ролі миротворця. Завдання КНР – показати недієздатність США та стати "миротворцем", який досягне першого кроку. Це може бути припинення вогню. Поки що не видно, що Китаю вдасться виштовхати США з ролі ключового перемовника, але все змінюється. Хто ж міг спрогнозувати, що Штати застрягнуть в Ірані?

Чи дійсно Росія планує напасти на Захід?

Чи готовий Путін у найближчі місяці напасти на Європу? Нещодавно про це говорив Дональд Туск. Водночас МЗС Росії розповідає, що Європа буцімто хоче напасти на Калінінград.

Потрібно правильно тлумачити, що має на увазі пан Туск під словами "напасти". Якщо говоримо про дроновий удар по базах чи гібридну операцію з паралізування аеропортів, то Росія вже нападала так. Якщо, як європейці собі уявляють, колони техніки йдуть на країни Балтії, то Росія зараз не готова до цього. І, в принципі, до масштабної війни із Заходом Росія не буде готова мінімум до 2028 року.

Гібридний удар з використанням дронів можливий навіть завтра. ВПК Росії виробляє достатньо "Шахедів", щоб стабільно упродовж тижнів атакувати країни НАТО та виснажити їхню ППО.

Європа поки що повільно впроваджує дронові технології. Сподіваюся, що там почнуть рухатися швидше, і Україна в цьому допоможе. Звісно, дроновий удар цілком може бути. Але на повномасштабну війну проти Європи Росія зараз не має ресурсів. Хоч не виключено, що до 2028 року вони можуть з'явитися, якщо там проведуть мобілізацію. Багато що залежить саме від людського ресурсу.

Яка загроза від Білорусі зараз?

Чи є небезпека для України або Європи з боку Білорусі?

Цього місяця загрози як від російських, так і від білоруських військ з території Білорусі точно немає. Туди не стягують російські сили у великій кількості, а сама білоруська армія не мобілізована та не готова. Те, що вони будують на території Білорусі, має оборонний характер, а не наступальний.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський повідомив, що Білорусь готує артилерійські позиції біля кордону з Україною. Київ попередив Мінськ про наслідки можливої агресії.

Від кого вони хочуть оборонятися?

Тут залежить від логіки дій. Росія зацікавлена втягнути Білорусь у повноцінну війну. Це факт. І горизонт планування Росії може бути на роки вперед. Тому для початку там будуються оборонні споруди. Потім туди завозять контингенти російських або спільних військ для планування подальших операцій наступального характеру. Усе може бути, але поки що вони будують оборонні споруди. Це захисна модель, а не атакувальна.

Що може бути небезпечного з території Білорусі? Вони виготовлятимуть "Шахеди". Чи будуть вони летіти з території Білорусі? Будемо бачити. Тому що на території Білорусі також готують центри керування "Шахедами". Відповідно, там готуються керувати цими безпілотниками.

Де їх будуть застосовувати? Поки важко сказати. Можуть застосовувати з обох боків. Але це напряму втягне Олександра Лукашенка у війну з подальшою втратою його режиму.

Тоді Білорусь повністю перейде під контроль російських агентів, замаскованих під державних діячів. Та й невідомо, що буде із самим Лукашенком. Чи потрібно йому це? Я не впевнений. Тому буде цікаво за цим спостерігати.