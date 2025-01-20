Ще один напад: у столиці Гаїті бойовики розстріляли фургон посольства США, – Miami Herald

У столиці Гаїті озброєна банда відкрила вогонь по броньованому фургону посольства США. Є інформація про пораненого.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Miami Herald.

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Що відомо про напади на посольства США у Гаїті

Зазначається, що поранений внаслідок нападу на фургон – це садівник, який працює у житловому комплексі посольства. Він прямував на роботу разом із іншими співробітниками. Чоловіка негайно доставили до медичного закладу, він у стабільному стані.

Державний департамент США не зміг негайно надати коментар.

Це вже другий випадок за три місяці, коли озброєні групи атакують активи посольства США в Гаїті. У жовтні 2024 року банди обстріляли дві броньовані машини посольства, одна з яких належала главі місії. В одному з автомобілів кулями розбито вікно та лобове скло. Тоді посол США заявив, що напад був реакцією на зміни в діях гаїтянської поліції по боротьбі з бандами. Після нападу посольство евакуювало частину свого неосновного дипломатичного персоналу.

Збільшення кількості нападів показує, наскільки сміливими стали гаїтянські бойовики, які не зважають на присутність у країні збройних міжнародних сил.