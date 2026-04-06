Якщо напади на ТЦК триватимуть, військові можуть відмовитися від служби, – Сухопутні війська

Протягом останніх днів в Україні сталося одразу кілька нападів на військовослужбовців ТЦК та СП. Якщо ця тенденція продовжиться, військові можуть відмовитися надалі проходити службу.

Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік в коментарі виданню "Цензор.НЕТ".

До чого можуть призвести конфлікти з військовими ТЦК?

Андрій Подік заявив, що як держава, так і суспільство мають насамперед зосереджуватися на захисті від ворога. Він наголосив, що мобілізація в Україні є "значно коректнішою і менш інтенсивною", ніж примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях.

Водночас, за його словами, напади на військовослужбовців погіршують ситуацію: зокрема фіксуються випадки застосування холодної зброї, а також спроби підірвати працівників ТЦК та СП.

За таких обставин військовослужбовці можуть просто не захотіти продовжувати проходити службу в ТЦК. Саме тому нам потрібно повернутися до реалій, згадати, в яких обставинах ми опинилися, і що відбувається,

– додав Подік.

За словами речника Командування Сухопутних військ ЗСУ, конфлікти під час мобілізації не завжди є наслідком неправильних дій військовослужбовців.

Андрій Подік також зазначив, що в суспільстві дедалі частіше спостерігається толерантність до тих, хто не хоче служити, водночас ігнорується потреба укомплектування бригад і полків для захисту держави. Через це, за його словами, люди думають, що мають право завдавати тілесних ушкоджень та навіть вбивати військовослужбовців ТЦК.

Звичайно, немає такої "пігулки", яку всі б зараз раз прийняли, і все змінилося. Не станеться, як казав керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, якогось "дива". Воно було у 2022 році, коли чоловіки в переважній більшості стояли в чергах до ТЦК та СП. Це, на жаль, не повториться. Зараз повинні бути інші підходи до мобілізації,

– підсумував він.

