Загадкова стрілянина у британському Плімуті: нападник стріляв у родичів

13 серпня 2021 , 08:42
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Джерело:

Daily Mail

Чоловік, який 12 серпня в англійському Плімуті розстріляв 6 людей, відкривав вогонь по родичах. Зокрема, він розстріляв власну матір.

За даними місцевих правоохоронців, трагедію не можна класифікувати як теракт. Стрілянина забрала життя 6 людей. Серед них були родичі стрілка. 

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Сусідка загиблих розповіла, що стрілок вибив двері в будинку і застрелив 5-річну дівчинку та її маму. Окрім того, він відкривав хаотичний вогонь посеред вулиці. 

Стрілок штовхнув двері будинку і хаотично почав стріляти. Він вибіг з будинку, стріляючи на бігу, і почав стріляти у кількох людей в парку біля під'їзної дороги,
– поділилися очевидці.

На місці трагедії загинули 2 чоловіків і 2 жінок. Ще одна постраждала померла у лікарні. Стрілок наклав на себе руки. 

Стрілянина у Плімуті: головне

  • Стрілянина сталася у район Кейхем міста Плімут 12 серпня. 
  • Наразі триває розслідування. 
  • Людей закликали не панікувати і дотримуватися спокою. Окрім того, місцевих жителів закликали не публікувати у мережі фото та відео з місця трагедії.
Автор: Мар'яна Бекало