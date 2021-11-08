Нападник, який захопив заручників в ігровому залі, отримав 7 років в'язниці

8 листопада 2021 , 11:26
Читать новость на русском

Джерело:

Офіс генпрокурора

Чоловіка, який у ігровому закладі Маріуполя взяв заручників та погрожував їх підпалити, засудили. Йому дали 7 років в'язниці.

Зокрема покарання вимагали прокурори Офісу генпрокурора у Верховному Суді. Про це розповіли 8 листопада. 

До теми У Херсоні чоловік узяв у заручники продавчиню та погрожував її вбити: відео нападу

Взяв заручників та погрожував підпалом: суд ув'язнив чоловіка на 7 років

Прокурори Офісу генпрокурора у Верховному суді домоглися справедливого покарання для мешканця селищі міського типу Якимівка Запорізької області. За захоплення та тримання заручників його засудили до 7 років ув'язнення,
– розповіли у відомстві.

Зокрема прокурори у суді довели, що:

  • 30 травня 2019 року чоловік, увійшовши до приміщення ігрового залу "Космолот", пристебнув працівницю підприємства металевими наручниками;
  • він вимагав у представників товариства передати йому 300 тисяч гривень за її звільнення;
  • не отримавши грошей, він облив зал бензином та заблокував вхідні двері;
  • утримуючи заручницю, він також заборонив пересуватися і залишати касу ще одному працівнику;
  • він продовжував вимагати гроші, погрожуючи підпалити гральний заклад разом з людьми.

Поліція у 2019 році оприлюднила фото з місця злочину 

 

Що відомо про захоплення заручників у Маріуполі в 2019 році 

  • Правоохоронці написали, що вранці 30 травня 2019 року приватна охоронна фірма повідомила – в приміщенні Національної лотереї на проспекті Богдана Хмельницького у Мелітополі, чоловік кайданками тримає жінку в заручниках та погрожує підпалом. 
  • У поліції пояснили – чоловік вимагав у заручниці погашення кредиту. Коли вона відмовила, прикував кайданками до себе.
  • Згодом дістав із сумки пляшки з паливно-мастильною сумішшю, облив приміщення, дістав запальничку та заблокував вхідні двері. На щастя інший працівник встигнув натиснути тривожну кнопку. 
  • Згодом рятувальники відкрили доступ до приміщення, а поліцейські звільнили заручницю та затримали зловмисника.
Автор: Діана Квасневська