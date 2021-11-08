Нападник, який захопив заручників в ігровому залі, отримав 7 років в'язниці

Чоловіка, який у ігровому закладі Маріуполя взяв заручників та погрожував їх підпалити, засудили. Йому дали 7 років в'язниці.

Зокрема покарання вимагали прокурори Офісу генпрокурора у Верховному Суді. Про це розповіли 8 листопада.

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Взяв заручників та погрожував підпалом: суд ув'язнив чоловіка на 7 років

Прокурори Офісу генпрокурора у Верховному суді домоглися справедливого покарання для мешканця селищі міського типу Якимівка Запорізької області. За захоплення та тримання заручників його засудили до 7 років ув'язнення,

– розповіли у відомстві.

Зокрема прокурори у суді довели, що:

30 травня 2019 року чоловік, увійшовши до приміщення ігрового залу "Космолот", пристебнув працівницю підприємства металевими наручниками;

він вимагав у представників товариства передати йому 300 тисяч гривень за її звільнення;

не отримавши грошей, він облив зал бензином та заблокував вхідні двері;

утримуючи заручницю, він також заборонив пересуватися і залишати касу ще одному працівнику;

він продовжував вимагати гроші, погрожуючи підпалити гральний заклад разом з людьми.

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