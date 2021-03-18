Мав сексуальну залежність: імовірного нападника на салони у США обвинуватили у вбивстві 8 людей

Роберта Аарона Лонга офіційно обвинуватили у масовому розстрілі людей. Трагедія сталася 16 березня. Тоді у 3 азійських спа-салонах вбили 8 людей, 7 жертв – жінки.

Спершу правоохоронці Атланти не були впевнені, що у 3 салонах діяла одна людина. Однак згодом Лонга звинуватили у загибелі всіх жертв.

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Озброєного чоловіка звинуватили у середу (17 березня – 24 канал) у вбивстві 8 людей у 3 масажних салонах в районі Атланти,

– розповіли у поліції.

Локацією для усіх злочинів стали спа-салони азійського масажу. Пресслужба Генерального консульства Південної Кореї в Атланті підтвердила, що 4 жертв – корейці. За даними поліції, це 2 загиблих – також азійського походження.

Що каже обвинувачений

Сам Лонг заперечує расову мотивацію своїх дій.

Він зізнався, що має сексуальну залежність.

Поліція виокремила такі мотиви злочину

мотивація гендерного насильства;

ненависть до жінок;

ксенофобія.

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