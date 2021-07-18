Нападники втекли вглиб України, – ДПСУ про напад на охоронців рубежу
Джерело:24 канал
На Сумщині на ділянці українсько-російського кордону стався напад на охоронців рубежу. Злочинці завдали охоронцям кордону тілесних ушкоджень, прихопили їхню зброю і втекли вглиб України, не перетинаючи межі з Росією.
У коментарі 24 каналу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів: постраждалі перебувають у задовільному стані. Пошук злочинців триває.
Важливо На кордоні з Росією напали на українських прикордонників
Найімовірніше, нападали не з території Росії
У Держприкордонслужбі наразі не можуть надати точну інформацію щодо того, звідки саме стався напад: з території України чи Росії. Речник пресслужби відомства зазначив, що скоріш за все, це таки була територія України.
У ДПСУ підкреслюють: вважають таку атаку на прикордонників спробою залякування.
Нападники втекли вглиб території України. Скоріш за все, напад стався саме з території України. Усі подальші обставини встановить слідство,
– розповів Демченко.
Наразі на кордоні здійснюють посилену охорону. Злочинців, які вчинили напад, розшукують.
У якому стані постраждалі
На щастя, військовослужбовці залишилися живими. Вони отримали тілесні ушкодження, але їхній стан здоров'я задовільний.
Нападники забрали у військових табельну зброю, однак травм нею охоронцям кордону не завдали.
Більше подробиць щодо резонансного випадку на кордоні у Держприкордонслужбі пообіцяли надати пізніше.
Напад на прикордонників на Сумщині: коротко
- Сталося це вночі 18 липня біля українсько-російського кордону.
- На двох охоронців кордону напали троє невідомих і побили їх.
- Зловмисники заволоділи табельною зброєю прикордонників і втекли.
- Пізніше зброю вдалося знайти і повернути у підрозділ.
- На місце виїхав очільник Держприкодонслужби Сергій Дейнеко.
- Кордон на ділянці нападу посиленно охороняють.