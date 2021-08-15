Думали, що "зливає дані": нападники на журналіста у Києві попросили вибачення – відео

Нападники на журналіста видання "Букви" попросили вибачення за свою поведінку. Вони стверджують, що побили Олександра Кужельного, тому що "отримали неправдиву інформацію".

Чоловіки розповіли, що до них підійшли двоє невідомих і, вказавши на кореспондента, заявили, що він фотографує акцію протесту та "зливає дані" людям, які погрожують націоналістам.

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Олександр Кужельний зазначив, що спершу показав журналістське посвідчення, а вже після цього його почали бити. Медійник також запитав, чи молодики розуміють, що "це був напад?"

Хочу вибачитися за дану ситуацію та свої дії. Нам просто сказали неправдиву інформацію щодо того, що ти робив погані справи щодо наших людей. Тому я щиро вибачаюсь за це. Якщо зможеш вибачити, то вибачиш. Якщо не зможеш вибачити – то твоє право,

– відповів один з нападників.

Нападники на журналіста у Києві попросили вибачення: дивіться відео

Напад на журналіста у Києві: що відомо

У Києві 14 серпня двоє чоловіків побили журналіста Олександра Кужельного.

Вони спершу нецензурно лаялися, а потім накинулися з кулаками на кореспондента.

Нападники зняли на відео інцидент і опублікували ролик у соціальні мережі.

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