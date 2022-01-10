Напав дикий кабан: під Житомиром на полюванні загинув поліцейський

Трагедія сталась у лісі біля села Троянів Житомирського району. У правоохоронних органах розповіли журналістам, що чоловік помер, коли йому надавали медичну допомогу.

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Що відомо про поліцейського

Загиблим виявився Євген Андрійковець – начальник 1-го відділу з проведення спеціальних операцій управління Корпусу оперативно-раптової дії поліції Житомирщини. Загиблому було лиш 32 роки.

У Нацполіції характеризують чоловіка як відповідального, успішного та наполегливого. Він був справжнім прикладом для колег.

Він завжди був там, де найскладніші завдання і найризикованіші ситуації. Ми висловлюємо співчуття родині Євгена Андрійковця та сумуємо через його трагічну загибель,

– кажуть у поліції.

Яким був Євген Андрійковець, дивіться відео:

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