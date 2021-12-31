Напередодні Нового року кількість COVID-хворих в Україні почала зростати

31 грудня 2021 , 08:15
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Джерело:

МОЗ

Вчора, 30 грудня, в Україні підтвердили 7 029 нових випадків зараження коронавірусом. З них дітей 404 дитини та 185 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 1 578 хворих на COVID-19 або пацієнтів з підозрою на наявність хвороби. На жаль, померли ще 209 інфікованих. Натомість виписали 8 609 людей.

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Охоплення тестування населення

За минулу добу в Україні провели 71 748 тестувань на коронавірус. Зокрема було проведено 29 446 досліджень методом ПЛР, 4 748 – методом ІФА та 37 554 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Добовий приріст нових COVID-випадків в регіонах

Найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у столиці. Натомість у Києві, Київській та Харківській областях найвищий приріст смертності – за добу у кожному з цих регіонів з життя пішли 17 пацієнтів.

  • Київ – 1179;
  • Вінницька область – 266;
  • Волинська область – 104;
  • Дніпропетровська область – 187;
  • Донецька область – 362;
  • Житомирська область – 205;
  • Закарпатська область – 176;
  • Запорізька область – 225;
  • Івано-Франківська область – 303;
  • Київська область – 266;
  • Кіровоградська область – 53;
  • Луганська область – 55;
  • Львівська область – 487;
  • Миколаївська область – 167;
  • Одеська область – 595;
  • Полтавська область – 486;
  • Рівненська область – 206;
  • Сумська область – 218;
  • Тернопільська область – 200;
  • Харківська область – 236;
  • Херсонська область – 55;
  • Хмельницька область – 261;
  • Черкаська область – 299;
  • Чернівецька область – 155;
  • Чернігівська область – 283.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в Україні 

Станом на 31 грудня 2021 року в Україні виявили 3 667 649 хворих на коронавірус, 3 468 858 з яких подолали хворобу. На жаль, COVID-19 забрав життя 95 899 мешканців країни.

Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт