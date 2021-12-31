Напередодні Нового року кількість COVID-хворих в Україні почала зростати
Джерело:МОЗ
Вчора, 30 грудня, в Україні підтвердили 7 029 нових випадків зараження коронавірусом. З них дітей 404 дитини та 185 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 1 578 хворих на COVID-19 або пацієнтів з підозрою на наявність хвороби. На жаль, померли ще 209 інфікованих. Натомість виписали 8 609 людей.
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Охоплення тестування населення
За минулу добу в Україні провели 71 748 тестувань на коронавірус. Зокрема було проведено 29 446 досліджень методом ПЛР, 4 748 – методом ІФА та 37 554 – експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Добовий приріст нових COVID-випадків в регіонах
Найбільшу кількість нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у столиці. Натомість у Києві, Київській та Харківській областях найвищий приріст смертності – за добу у кожному з цих регіонів з життя пішли 17 пацієнтів.
- Київ – 1179;
- Вінницька область – 266;
- Волинська область – 104;
- Дніпропетровська область – 187;
- Донецька область – 362;
- Житомирська область – 205;
- Закарпатська область – 176;
- Запорізька область – 225;
- Івано-Франківська область – 303;
- Київська область – 266;
- Кіровоградська область – 53;
- Луганська область – 55;
- Львівська область – 487;
- Миколаївська область – 167;
- Одеська область – 595;
- Полтавська область – 486;
- Рівненська область – 206;
- Сумська область – 218;
- Тернопільська область – 200;
- Харківська область – 236;
- Херсонська область – 55;
- Хмельницька область – 261;
- Черкаська область – 299;
- Чернівецька область – 155;
- Чернігівська область – 283.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна картина захворюваності в Україні
Станом на 31 грудня 2021 року в Україні виявили 3 667 649 хворих на коронавірус, 3 468 858 з яких подолали хворобу. На жаль, COVID-19 забрав життя 95 899 мешканців країни.
Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу
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