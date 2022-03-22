Напередодні саміту НАТО: Резніков провів переговори з польським міністром оборони Блащаком

22 березня 2022 , 13:39
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук Олексія Резнікова

Олексій Резніков провів перемовини з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком. Українська та польська сторони скоординували взаємодію напередодні саміту НАТО.

Про це міністр оборони України повідомив у фейсбуці. Резніков наголосив, що перемовини були "плідними". 

До теми НАТО могло б більш активно втрутитися у будь-якому форматі, – Подоляк

"Вдячний Польщі за тверду та послідовну підтримку українського народу у боротьбі з російським загарбником", – зазначив глава Міноборони. 

Варто зауважити, що через напад Росії на Україну протягом 24 – 25 березня у Брюсселі відбуватиметься саміт НАТО. Відомо, що під час нього Польща офіційно представить пропозицію щодо миротворчої місії в Україні разом з детальним пакетом рішень. 

Вас може зацікавити – 13 країн пообіцяли посилити оборону України: дивіться відео

 

Автор: Тетяна Кійовська