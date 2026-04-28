Про це заявив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ, генерал-майор Дмитро Красильников.

"Зараз у нас є досвід направлення військовослужбовців безпосередньо в частину, а звідти вони вже відправляються на БЗВП. Так ось я помітив, що ці військовослужбовці, які безпосередньо потрапили у військову частину, а потім у складі взводу прибувають в навчальний центр, то з ними зовсім не буває проблем. Ані з мотивацією, ані з побутом – ні з чим. Вони намагаються або самі розв'язати усі питання, або одразу звертаються до керівництва, не соромляться. Тобто вони вже йдуть таким колективом. І відсоток випадків СЗЧ в таких підрозділах наближається до нуля. Така цікава практика, яку я помітив в останні декілька місяців", – пояснив Дмитро Красильников.

Крім того, він зазначив, що в навчальних центрах для адаптації новобранців формують групи по 2 – 3 військових.

"На жаль, до кожного військовослужбовця психолога не приставиш. Зараз ми формуємо в навчальних центрах мікрогрупи по двоє – троє військовослужбовців. У складі групи обов'язково є один, який почувається більш впевнено, і це впливає й на інших членів групи", – розповів генерал-майор.

В ідеалі потім ці групи, що сформувались разом і разом навчались, заходять у підрозділ також разом і працюють там саме в цьому складі. Ці люди майже два місяці живуть разом. Це вже злагодження і братерство. Також обов'язково допомагають інструктори. Ми працюємо над тим, щоб таких людей в навчальних центрах ставало все більше,

– додав Красильников.

Які інструктори працюють у навчальних центрах?

Також він наголосив, що наразі всі інструктори мають бойовий досвід та регулярно відправляються на ротацію на передову, щоб бути в курсі нових методів ведення війни.

"Інструктори потрапляють до навчальних центрів з бойових підрозділів. Тут варто наголосити – щоб обіймати цю посаду, обов'язково потрібно мати бойовий досвід. Так, раніше інструктори отримували цей фах після проходження необхідної підготовки, але зрештою всі вони отримали необхідний бойовий досвід. Саме для цього постійно проводяться ротації в зону бойових дій. Тобто інструктор з навчального центру відправляється в бойовий підрозділ та переймає найактуальніший досвід ведення бойових дій", – наголосив командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ.