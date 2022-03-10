Лавров порушив тему ядерної безпеки, – Кулеба

Під час зустрічі очільника МЗС Дмитра Кулеби та російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова обговорювали питання ядерної безпеки.

Про це повідомив Дмитро Кулеба після закінчення зустрічі, передає 24 канал. Він також наголосив, що Росія поширює брехню про начебто розробки ядерної зброї Україною.

Увага Сподіваюсь Лавров поговорить з владою і гуманітарний коридор з Маріуполя запрацює, – Кулеба

Лавров висловився на користь проведення тристоронніх консультацій за участі експертів МАГАТе, українських та російських ядерників. Але я відповів йому, що до приходу російських солдат на територію України усе було в порядку з нашими ядерними об'єктами, з нашими атомними електростанціями,

– наголосив Кулеба.

Глава українського МЗС також відреагував на інформацію про "сліди розробки ядерної зброї в Україні", він наголосив, що усе це брехня.

Жоден міжнародний орган чи інспекція нічого подібного не фіксували, бо такого ніколи не було, – додав Кулеба.



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