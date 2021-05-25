Наприкінці травня в Україну сунуть потужні грози: фото

Найближчими днями, 26 – 29 травня, в Україні варто очікувати сильних опадів. Синоптики прогнозують, що потужні грози накриють практично усі регіони.

Метеорологи повідомляють, що найбільше від несприятливої погоди постраждають західні області. На Сході ж частіше світитиме сонце.

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Погода в Україні 26 – 29 травня

У середу, 26 травня, опади варто очікувати на Заході, Центрі та Півночі країни. У східних та південних регіонах буде сонячно.

Температура повітря по всій території України коливатиметься від +20 до +28 градусів. Найтеплішою погода буде у східних областях.

Погода в Україні 26 травня / Дані Укргідрометцентру

У четвер, 27 травня, в Україні варто очікувати на такі ж погодні умови як днем раніше. Лише на Полтавщину і Кіровоградщину, де було сонячно, прийдуть потужні грози.

Погода в Україні 27 травня / Дані Укргідрометцентру

У п'ятницю, 28 травня, синоптики прогнозують опади у більшості регіонів. Сонце світитиме тільки у Харківській, Донецькій та Луганській областях.

Стовпчики термометрів на Сході показуватимуть +24...+27 градусів. Найхолодніше буде на Заході – +17...+19 градусів. На решті території – +22...+25 градусів.

Погода в Україні 28 травня / Дані Укргідрометцентру

У суботу, 29 травня, в Україні варто потужні грози вийдуть на пік. Сильні опади накриють усі області. Однак температура практично не зміниться – все ще буде тепло.

Так, стовпчики термометрів у західних регіонах показуватимуть +17...+19 градусів. На Півночі, Півдні та Центрі – +21...+25 градусів. Найтепліше на Сході – +24...+27 градусів.

Погода в Україні 29 травня / Дані Укргідрометцентру