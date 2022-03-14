У напрямках Миколаєва та Кривого Рогу ЗСУ зупинили ворога, тому він у відповідь атакує цивільних

У Генштабі Збройних Сил заявили, що українські військові зупинили росіян у напрямках Миколаєва та Кривого Рогу. Тому загарбники вдаються до терору та атакують цивільне населення.

У Генеральному штабі ЗСУ проінформували про ситуацію у країні на 19-ту добу героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню.

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У напрямках Миколаєва та Кривого Рогу ЗСУ зупинили ворога

На Миколаївському та Криворізькому напрямках окупаційні війська зупинені,

– зазначили у Генштабі.

Там додали, що загарбники, не маючи значних успіхів, продовжують систематично бомбардувати авіацією військову та цивільну інфраструктури. Зокрема, ворог застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по мирному населенню.

У ЗСУ наголосили, що такі дії росіян за міжнародним гуманітарним правом є воєнним злочином

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