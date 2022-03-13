На напрямку Бровари – Бориспіль ворог здійснює блокування траси Е95

На окремих напрямках противник перейшов до оборони та утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування.

У зведенні Генштабу Збройних Сил України одним із таких є напрямок Бровари – Бориспіль. Повідомляється, що ворог здійснює блокування траси Е95.

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Навіщо ворог блокує трасу Е95

За цим напрямком ворог продовжує перегруповувати війська. Також саме тут відбувається поповнення запасів. Окремо Генштаб зазначає, що на трасі Бровари – Бориспіль ведеться ворожа розвідка.

Ймовірно, після перегрупування військ та введення додаткових підрозділів, противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва.

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