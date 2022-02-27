У напрямку Сум рухаються "Гради": можливий артобстріл

У напрямку Сум рухаються "Гради". Попередили про можливий обстріл з артилерії вночі.

Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.

Важливо У Сумах окупанти обстріляли авто, в якому їхала сім'я з трьома дітьми: є загиблі

Зауважимо, у Сумському районі 27 лютого йшли бої у напрямку Харкова. Військові наголосили, аби цивільні громадяни перебували у безпечному місці, поки українські захисники дають відсіч окупантам.