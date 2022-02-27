У напрямку Сум рухаються "Гради": можливий артобстріл
27 лютого 2022 , 19:58Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне"
У напрямку Сум рухаються "Гради". Попередили про можливий обстріл з артилерії вночі.
Про це повідомили у Сумській обласній військовій адміністрації.
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Зауважимо, у Сумському районі 27 лютого йшли бої у напрямку Харкова. Військові наголосили, аби цивільні громадяни перебували у безпечному місці, поки українські захисники дають відсіч окупантам.