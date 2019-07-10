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      Напрямок до Москви став найприбутковішим для Укрзалізниці

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      Напрямок до Москви став найприбутковішим в Укрзалізниці
      Напрямок до Москви став найприбутковішим в Укрзалізниці / uz.gov.ua

      Українці продовжують часто подорожувати до столиці держави-агресора – Москви. Так, найприбутковішим напрямом для "Укрзалізниці" за 5 місяців 2019 року став поїзд сполученням Київ – Москва.

      Поїзд сполученням Київ – Москва приніс більше прибутків, ніж 5 найприбутковіших внутрішніх поїздів, пише LIGA.net.

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      Загалом найприбутковіший поїзд був заповнений в середньому на 66%. Він приніс компанії 117,7 мільйонів гривень – це майже удвічі більше, ніж за перше півріччя 2018 року.

      Водночас 5 найбільш прибуткових поїздів на внутрішніх напрямках принесли "Укрзалізниці" за півроку 101,1 мільйона гривень.

      До топ-5 найприбутковіших міжнародних напрямків увійшли:

      Київ – Москва;

      Одеса – Москва (39,2 мільйонів гривень);

      Львів – Москва (25,8 мільйонів гривень);

      Кривий Ріг – Москва (25,5 мільйонів гривень);

      Дніпро – Москва (21,8 мільйонів гривень).

      Найбільш прибутковим внутрішнім поїздом став Київ – Одеса, який приніс 32,1 мільйона гривень прибутку, його заповненість склала 88%. Другим найбільш прибутковим внутрішнім поїздом став Київ – Дніпро, який приніс 23,9 мільйона гривень прибутку при заповненості 93%.

      Водночас найбільш збитковими поїздами в Україні за перші півроку стали Київ – Маріуполь, Київ – Рахів та Херсон – Львів.

      Варто зазначити, що у 2018 році "Укрзалізниця" скасувала прямі поїзди та причіпні вагони, які прямували до Росії з Івано-Франківська, Чернівців, Кременчука та Чернігова. У лютому 2019 року "Укрзалізниця" також скоротила кількість поїздів до РФ.

      Важливо: Залізничне сполучення з РФ, швидше за все, не закриють, – Омелян

      blog_ava
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      Теги: Україна – Росія Новини України Укрзалізниця Транспорт Новини Росії Гроші
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