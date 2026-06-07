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24 Канал Новини України Брехав про "звірства" бійців ЗСУ: на війні загинув учасник "прямої лінії" Путіна Очір-Горяєв
7 червня, 09:56
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Брехав про "звірства" бійців ЗСУ: на війні загинув учасник "прямої лінії" Путіна Очір-Горяєв

Тетяна Бабич

На війні проти України загинув російський офіцер, уродженець Калмикії Наран Очір-Горяєв, який здобув певну публічну відомість після того, як у грудні 2025 року тричі брав участь у спілкуванні з російським диктатором Володимиром Путіним та відігравав помітну роль під час так званої "прямої лінії".

Про його загибель у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Калмикії Бату Хасиков. Втім, причини й обставини його ліквідації невідомі.

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Що відомо про Очір-Горяєва?

У російських повідомленнях зазначається, що у грудні 2025 року Очір-Горяєв доповідав Путіну про нібито взяття Сіверська Донецької області. Тоді він командував штурмовою ротою. У російській інтерпретації це подавалося як важлива "військова перемога". 

Тоді ж глава Калмикії заявляв, що "рішучість, самовідданість і військова майстерність" офіцера нібито врятували життя бійців і забезпечили "стратегічний успіх". Після цього він отримав від Путіна нагороду та 19 грудня був присутній у першому ряді під час "прямої лінії" з російським президентом. 

Довідка. "Пряма лінія з Володимиром Путіним" – це щорічний пропагандистський захід у форматі телевізійного шоу, під час якого президент країни-агресорки протягом кількох годин відповідає на запитання громадян і журналістів.

Під час заходу Путін неодноразово звертався до Очір-Горяєва, передаючи йому запитання, пов'язані з бойовими діями. Також повідомлялося, що під час спілкування військовий озвучував Путіну заяви про нібито жорстокі дії українських бійців, які, мовляв, "розстрілювали бабусь". Російська сторона використовувала це в пропагандистських цілях, після чого Путін традиційно робив різкі публічні висловлювання щодо продовження війни.

Нагадаємо, наприкінці 2025-го в Запорізькій області внаслідок удару дрона загинув російський пропагандист Іван Зуєв, його колега Юрій Войткевич отримав тяжкі поранення. Зуєв підтримував війну проти України та був відзначений Путіним за пропагандистську діяльність.

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