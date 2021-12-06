Наразі Омікрона в Україні немає, але дані про нього оновлюватимуть щодня, – Шмигаль

6 грудня 2021 , 14:11
Читать новость на русском

Джерело:

Кабінет Міністрів України

Наразі в Україні не виявили нового штаму коронавірусу. Денис Шмигаль розповів, що дав завдання Віктору Ляшку щодня оновлювати інформацію щодо Омікрону.

Відповідну заяву прем'єр зробив під час селекторної наради 6 грудня. Про це мовиться на сайті Кабміну.

До теми Штам Омікрон загрожує відновленню економіки у всьому світі, – МВФ

Шмигаль доручив Ляшку щодня оновлювати дані про Омікрон

Як зазначили у МОЗ, сьогодні (мовиться про 6 грудня – 24 канал) штам Омікрон в Україні не виявлений. Зі свого боку прем'єр-міністр дав завдання міністру охорони здоров'я щодня оновлювати інформацію про новий штам,
– мовиться у повідомленні. 

За останніми даними, наразі щеплення від COVID-19 отримали:

  • у 16 регіонах країни 40% дорослого населення – щонайменше одне щеплення проти;
  • у 6 регіонах – 40% населення має повний курс щеплення.

"Наш план – це 70% дорослого населення. Нам необхідно прискорити процес вакцинації та робити все можливе, щоб уберегти українців", – заявив Шмигаль.

Прем'єр нагадав, що "вакцинація – єдиний спосіб подолати пандемію". 

Зверніть увагу! Новий штам коронавірусу вже виявили у Росії, Великій Британії, США, ПАР,  Нідерландах, Португалії, Чехії тощо. 

Останні новини про новий штам Омікрон

Міфи про вакцинацію – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська