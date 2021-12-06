Наразі Омікрона в Україні немає, але дані про нього оновлюватимуть щодня, – Шмигаль
Джерело:Кабінет Міністрів України
Наразі в Україні не виявили нового штаму коронавірусу. Денис Шмигаль розповів, що дав завдання Віктору Ляшку щодня оновлювати інформацію щодо Омікрону.
Відповідну заяву прем'єр зробив під час селекторної наради 6 грудня. Про це мовиться на сайті Кабміну.
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Шмигаль доручив Ляшку щодня оновлювати дані про Омікрон
Як зазначили у МОЗ, сьогодні (мовиться про 6 грудня – 24 канал) штам Омікрон в Україні не виявлений. Зі свого боку прем'єр-міністр дав завдання міністру охорони здоров'я щодня оновлювати інформацію про новий штам,
– мовиться у повідомленні.
За останніми даними, наразі щеплення від COVID-19 отримали:
- у 16 регіонах країни 40% дорослого населення – щонайменше одне щеплення проти;
- у 6 регіонах – 40% населення має повний курс щеплення.
"Наш план – це 70% дорослого населення. Нам необхідно прискорити процес вакцинації та робити все можливе, щоб уберегти українців", – заявив Шмигаль.
Прем'єр нагадав, що "вакцинація – єдиний спосіб подолати пандемію".Зверніть увагу! Новий штам коронавірусу вже виявили у Росії, Великій Британії, США, ПАР, Нідерландах, Португалії, Чехії тощо.
Останні новини про новий штам Омікрон
- Штам Омікрон виявили у Південній Африці наприкінці листопада. Перший випадок виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту. Вчені встановили, що він має понад 50 мутацій.
- У Всесвітній організації охорони здоров'я штам виявили таким, що викликає занепокоєння. Адже його майже не можливо виявили за допомогою звичного ПЛР-тесту. Тому ВООЗ направила команду вчених до Південно-Африканської Республіки для дослідження штаму Омікрон.
- Окрім того, хворіти можуть навіть ті люди, які вже перенесли COVID-19.
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