У Зеленського розставили крапки над "і" щодо підозри у держзраді Дубінському
Народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру у державній зраді. Як повідомили у Службі безпеки України, він мав причетність до злочинної організації, яка діяла під "дахом" російського ГРУ.
Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу про те, що при наявності доведеного СБУ факту зради, немає сенсу говорити, яку посаду посідає ця людина, адже вона має відповідати за свої вчинки.
Важливо Агент "Буратіно": нардеп Дубінський працював на російську воєнну розвідку
Мають працювати максимально жорстко
Він зазначив, що зараз Україна платить кров'ю за своє право існувати. І тут хтось заради того, щоб заробити "копійку", максимально дискредитує нашу державу і на зовнішніх медійних майданчиках, і у внутрішньому інформаційному просторі.
Михайло Подоляк прокоментував отримання нардепом Дубінським підозри у держзраді: дивіться відео
"СБУ після проведення відповідного розслідування та доведення фактів державної зради має далі працювати максимально жорстко у відношенні до подібного типу людей", – наголосив Михайло Подоляк.
Більше про справу нардепа Дубінського
- В будинку народного депутата 13 листопада розпочалися слідчі дії. За попередньою інформацією, Дубінський є фігурантом у справі про держзраду.
- Пізніше СБУ повідомила про те, що нардеп отримав підозру у державній зраді. Служба безпеки України разом з Державним бюро розслідувань провели розслідування та мають докази того, що Дубінський здійснював "інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресорки".
- В СБУ зазначили, що головне завдання злочинної організації, до складу якої входив народний депутат, який мав позивний "Буратіно", було "розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні та дискредитація нашої держави на міжнародній арені".
- Організація керувалась та фінансувалась з Росії. Суми, які передавались її учасникам складали "понад 10 мільйонів доларів". Як зазначають в СБУ, за ці кошти Дубінський та інші учасники організації "поширювали фейки про вище військово-політичне керівництво нашої держави".
- Зокрема йдеться про розповсюдження фейків про буцімто втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році.
- Раніше обшуки у Дубінського проводились 1 листопада. Тоді вони були пов'язані зі справою про схему незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Дубінський, за інформацією слідства, організував схему, яка дозволила йому нелегально переправити за кордон рідного брата своєї дружини.