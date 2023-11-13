У Зеленського розставили крапки над "і" щодо підозри у держзраді Дубінському

Народний депутат Олександр Дубінський отримав підозру у державній зраді. Як повідомили у Службі безпеки України, він мав причетність до злочинної організації, яка діяла під "дахом" російського ГРУ.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк сказав 24 Каналу про те, що при наявності доведеного СБУ факту зради, немає сенсу говорити, яку посаду посідає ця людина, адже вона має відповідати за свої вчинки.

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Мають працювати максимально жорстко

Він зазначив, що зараз Україна платить кров'ю за своє право існувати. І тут хтось заради того, щоб заробити "копійку", максимально дискредитує нашу державу і на зовнішніх медійних майданчиках, і у внутрішньому інформаційному просторі.

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"СБУ після проведення відповідного розслідування та доведення фактів державної зради має далі працювати максимально жорстко у відношенні до подібного типу людей", – наголосив Михайло Подоляк.

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