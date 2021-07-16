Має імідж борця із корупцією, – нардеп Мазурашу про затримання свого помічника на хабарі

У Чернівцях спіймали на хабарі Петра Стратійчука, який є помічником народного депутата від "Слуги народу" Георгія Мазурашу. Той обіцяв сприяти виділенню земель для учасників ООС.

У коментарі 24 каналу Георгій Мазурашу цю ситуацію назвав дивною. Він додав: Петро Стратійчук, навпаки, має імідж "борця із корупцією".

Нагадаємо Помічника нардепа спіймали на хабарі за відведення землі учасникам ООС

"Дивна історія"

Георгій Мазурашу розповів, що не знає деталей затримання, адже перебуває у Києві на сесії Верховної Ради. Втім, він відзначив – не уявляє свого помічника у такій ролі.

Взагалі дивнувата інформація. Якось складно зрозуміти, як статус нардепа мав би допомогти вирішити питання виділення земельної ділянки АТОвцю?

– риторично спитав нардеп.

На фейсбуці у коментарі на питання користувачів, Мазурашу переповів історію від дружини затриманого. Затримання начебто сталося, коли якийсь знайомий "залишив пакет в авто". Саме у ньому і знайшли гроші.



Коментар Георгія Мазурашу про ситуацію з пакетом в авто / Скриншот

Хто такий Георгій Мазурашу? Це



Петро Статійчук – помічник нардепа на платній основі. У 2020 році Це депутат-мажоритарник від виборчого округу №203 у Чернівецькій області. Він один з найактивніших ініціаторів у Верховній Раді.Петро Статійчук – помічник нардепа на платній основі. У 2020 році задекларував 20 тисяч гривень зарплати у Раді.

Втім, Мазурашу зазначає: якщо Петро Стратійчук справді винен, то мусить понести відповідальність. Однак нардеп хотів би, щоб слідство провели оперативно і неупереджено.

Георгій Мазурашу додав, що його помічник має інвалідність і постійно потребує ліків.

Щодо можливого негативну, який ллється на самого нардепа через цю ситуацію, заявляє: можливо, хтось і справді хоче очорнити, але йому байдуже.

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