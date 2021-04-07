"Слуга народу" вказав у декларації дружину-росіянку й нерухомість в Росії

Дружина народного депутата від "Слуги народу" Дмитра Гуріна має російське громадянство. Крім цього, вона також має нерухомість у державі-агресорці.

Таку інформацію парламентар оприлюднив у своїй декларації за 2020 рік. Її він подав 31 березня.

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Дружину Гуріна звати Марія Салтикова. У Росії вона має 2 земельні ділянки – на 43 та 1200 квадратних метри, а також дачний будинок, площею 31,4 квадрата.

Що каже про це Гурін

У своєму фейсбуці "слуга народу" написав, що наприкінці 2020 року дружина успадкувала нерухомість від члена своєї родини. Подружжя має намір продати це майно.

Що ще задекларував нардеп

У розділі про нерухоме майно народний обранець вказав 2 квартири та гараж у Києві, житловий будинок, а також земельну ділянку.

За 2020 рік Гурін як народний депутат заробив 511 129 гривень. Також, згідно з декларацією, його дружина володіє криптовалютою.

гривень. Також, згідно з декларацією, його дружина володіє криптовалютою. На банківських рахунках подружжя зберігає 59 446 гривень, натомість готівкою – 56 000 доларів.

Хто такий Дмитро Гурін

Джерело: "Вікіпедія"