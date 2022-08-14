Нардеп Красов зі "Слуги народу" потрапив у жорстку ДТП: ЗМІ пишуть про перевищення швидкості

Народний депутат від "Слуги народу" Олексій Красов 14 серпня потрапив в аварію. Жорстка ДТП трапилася на Житомирщині.

У пресслужбі фракції вже підтвердили інформацію про цю аварію. Також деталі ДТП журналістам розповіли власні джерела у "Слузі народу".

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Нардеп від "Слуги народу" потрапив в аварію

Неподалік села Броники Житомирської області 14 серпня трапилася аварія за участю нардепа від "Слуги народу" Олексія Красова. За даними одного з джерел, він їхав на великій швидкості – приблизно 200 кілометрів за годину.

Внаслідок аварії нардеп зазнав поранень – у нього зламані ніс та рука. В пресслужбі фракції "Слуги народу" зауважили, що ДТП й справді була.

У депутата зламана рука, але від госпіталізації він відмовився. Якщо були порушення з боку нашого колеги, то він неодмінно буде відповідати,

– повідомили у пресслужбі.

Там підсумували, що, за наявною інформацією, інших постраждалих внаслідок цієї аварії немає.

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