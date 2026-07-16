Нардеп Микита Потураєв оголосив про складання депутатських повноважень

В українському парламенті відбуваються несподівані кадрові зміни серед народних обранців. Микита Потураєв ухвалив рішення достроково припинити свою роботу у Верховній Раді.

Про це він заявив під час засідання ВР 16 липня.

Що відомо про відставку Потураєва?

Парламентар звернувся безпосередньо до керівництва Верховної Ради України з проханням розглянути це питання у найкоротші терміни.

Я подав на ваше ім'я заяву про складання з себе повноважень нардепа. Я просив би це розглянути невідкладно,

– висловився Микита Потураєв.

За словами нардепа Ярослава Железняка, складання мандату Потураєва пов'язане із незгодою щодо кадрових змін.

Микита Потураєв оголосив про складання депутатських повноважень / Фото зі сторінки депутата

Довідка. Станом на 16 липня 2026 року, згідно з даними порталу Верховної Ради, у парламенті налічується 392 народні депутати.

Які останні новини про масштабні кадрові зміни в уряді?

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни в Кабінеті Міністрів. Передусім зазначимо, що Юлія Свириденко пішла з посади прем'єр-міністерки України. Її місце, найімовірніше, займе Сергій Корецький. На момент публікації матеріалу в Раді відбувається обговорення його призначення.

З'явився також можливий склад нового уряду. Серед можливих призначень – Всеволод Ченцов, Віталій Кім, Денис Маслов, Віталій Безгін, Микола Калашник, Іван Виговський, Ігор Клименко та Оксана Ферчук.

Водночас рішення про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони спричинило широкий суспільний резонанс. 16 липня в різних містах України відбулися акції на його підтримку, до яких долучилися ветерани, активісти та відомі громадські діячі.

Кадрові зміни тривають і у військовому керівництві. Після відставки Федорова про звільнення також оголосив заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров. Перед цим його радники – Сергій Стерненко та Сергій Бескрестнов – також пішли з посад.