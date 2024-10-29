"Дух" ОПЗЖ контролює військові будівництва в Міноборони, – Bihus․Info

Нардеп від ексОПЗЖ Дмитро Ісаєнко збудував на Міноборони цілу бізнес-імперію. За будівництвами у міністерстві наглядає Василь Шомонка, на якого роками були записані фірми Ісаєнка.

Їхня діяльність триває роками та пов'язана із багатьма скандалами. Про це повідомляє Bihus.Info.

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Шомонка призначили у Міноборони без конкурсного відбору

Щороку Міноборони витрачає сотні мільйонів гривень на будівництва військових об'єктів та житла для військових. На початку 2022 року у черзі на квартири стояло понад 46 000 військовослужбовців. Попри те, що щороку виділялися бюджетні мільярди на це, черга рухалася дуже повільно.

У цій справі було розпочато розслідування, яке виявило низку порушень і спонукало відкрити корупційні провадження, але тоді нікого не покарали.

У тому ж році у Міноборони намагалися щось змінювати, але процес загальмувався. Так, у січні тодішній міністр Олексій Рєзніков вирішив перекласти цю будівельну історію на профільне управління капітальних вкладень. Але його керівнику уже в лютому 2024 року вручили підозру за незаконне збагачення на 14 мільйонів гривень.

Влітку 2024 року в управління прийшов працювати новий наглядач Василь Шомонка з "голою" декларацією. Він мав відповідати за організацію роботи щодо здійснення технічного нагляду на військових об'єктах під час будівництва чи реконструкції. На посаду його призначили без конкурсного відбору.

До цього він працював у будівельній групі Perfect Group, на рахунках якої десятки житлових комплексів різного класу, різної цінової категорії і різного рівня скандальності.

Що відомо про Perfect Group та Дмитра Ісаєнка

У будівельній групі Perfect Group "ховається" нардеп Дмитро Ісаєнко.

Створюватися це дітище почало ще всередині нульових, коли Ісаєнко працював в структурах Міноборони, що відповідали за будівництвою Тоді ж він "роздавав" і землі Міноборони, і будівельні підряди Міноборони фірмам, записаним на його ж підлеглих і товаришів.

"І вже тоді все вказувало на те, що насправді контролював ці компанії він сам. ЖК на Червоному хуторі – раніше тут була земля Міноборони, а тепер ЖК "Вудсторія" від Perfect Group. Або ось ще був укроборонпромівський завод "Радар", а тепер зводиться ЖК "Стенфорд"", – розповіли у Bihus.Info.

Набивши руку в Міноборони, Ісаєнко пішов на підвищення. Цілих вісім років він просидів на посаді заступника міністра в Мінрегіонбуді, де, зокрема, курував будівництво оборонних споруд у Донецькій та Луганській областях. Звідти його звільнили після того, як виявили фейкову довідку учасника АТО.

Уже у 2019 році Ісаєнко пройшов до парламенту від партії "Опозиційна платформа за життя і мир". Зараз він – у депутатській групі "Відновлення України". Саме Ісаєнко просував законопроєкт, який під виглядом містобудівної реформи мав би позбавити великий будівельний бізнес будь-якого державного контролю.

У 2023 році Ісаєнко від НАБУ та САП отримав підозру, бо після купи будівельних скандалів, пов'язаних з підрядами і землями Міноборони та Мінрегіонбуду йому захотілося "влізти" ще й в землі Верховної Ради.

Ісаєнко та Шомонка намагалися "бути поряд" із державою

На землях ВРУ будівництвом нового ЖК мала займатися фірма "Ніка ЛТД", яка є частиною Perfect Group. У той же час у міністерстві працював Шомонка.

Як виявилося, він на папері володів "перфектівськими" компаніями. До приходу в Міноборони він значився співвласником приблизно 20 фірм.

Представник бізнес-імперії Ісаєнка у своїй декларації зазначив, що володіє лише квартирою у Вишгороді і має річну зарплатню в 3 000 доларів. Решти ж свого майна він не показує.

Хтось дійсно має повірити, що людина просто так кине оте море будівельних компаній Ісаєнка, щоб стати чиновником з окладом у 9 000 гривень? Я впевнена, що Шомонка виходив з бізнесу не просто так, а з чітким розумінням, що без заробітків він не залишиться,

– каже журналістка Bihus.Info.

Вона зауважує, що так Ісаєнко та Шомонка намагалися "бути поряд" із державою, адже на будівництво житла для військових попит є завжди.

"Трохи більше місяця тому в Міноборони презентували піврічний план ключових кроків у реформі оборонної інфраструктури. А хто в Міноборони відповідає за будівництво військових об'єктів та за забезпечення житлом військових? Головне управління капітальних вкладень. Управління, куди без конкурсу взяли працювати людину, яка роками допомагала Ісаєнку розбудовувати і приховувати вирощену на міноборонівських підрядах бізнес-імперію", – підсумовує Bihus.Info.