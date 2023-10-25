Нардеп незаконно заволодів сотнями гектарів державної землі: СБУ викрила злочинну схему

Нардепа Роберта Горвата підозрюють у заволодінні державними землями. НАБУ і САП повідомили народному депутату України IX скликання та ще трьом особам про підозру у заволодінні земельними ділянками площею понад 320 га.

Окрім Горвата підозри отримали екскерівник ГУ обласного Держгеокадастру, ексочільник директора ДП та директор приватного підприємства.

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У чому підозрюють нардепа

За даними слідства, у 2016 – 2019 роках народний депутат України, маючи вплив на голову управління Держгеокадастру однієї області, розробив схему заволодіння земельними ділянками, які перебували у постійному користуванні державного підприємства.

Згідно з даними Центру протидії корупції, мовиться про народного депутата Роберта Гарварта з групи "Довіра", який обрався до Ради на Закарпатті.

Як підозрюваний привласнював державні земельні ділянки

Злочинний задум полягав у тому, що директор держпідприємства мав відмовитися від права користування землею, звернувшись із такою заявою до ГУ Держгеокадастру області. Після цього керівник Держгеокадастру видавав ці земельні ділянки наперед визначеним фізособам, які згодом продали їх компанії, підконтрольній організатору схеми.

Загалом мовиться 323 га площі земельних ділянок. Внаслідок таких дій державі завдали збитків на понад 123 мільйони гривень.

До слова, 23 жовтня СБУ затримала одного з чиновників Антимонопольного комітету. Згідно з даними слідства, він вимагав хабарі з представників комерційних структур. За гроші він "заплющував очі" на їхні порушення антимонопольного законодавства та не вживав щодо них адміністративних санкцій.