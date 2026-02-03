Поповнив фракцію "слуг": у Раді склав присягу новий нардеп Сергій Карабута

У вівторок, 3 лютого, під час пленарного засідання Верховної ради Сергій Карабута склав присягу народного депутата. Він увійшов до парламенту від партії "Слуга народу".

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Що відомо про нового народного обранця?

У вівторок, 3 лютого, Сергій Карабута поповнив фракцію "Слуга народу", яка перебувала на межі втрати більшості.

Раніше, 23 січня, Центральна виборча комісія визнала Карабута нардепом України, після того, як Роман Кравець, якого ЗМІ пов'язували з телеграм-каналом "Джокер", відмовився від мандата та виїхав до Ізраїлю.

Карабута замінив однопартійця Олександра Кабанова, який помер 14 січня цього року. Таким чином новий народний обранець поповнив монобільшість слуг. Наразі партія налічує 228 депутатів.

До слова, у січні "слуги" втратили трьох депутатів. Одного із них, Дмитра Наталуху, який став головою Фонду державного майна, має замінити Тетяна Перепічай. А місце загиблого внаслідок ДТП Ореста Саламахи залишається вільним, оскільки він був обраний в одномандатному окрузі.

Відомо, що Карабута народився 3 січня 1983 року. Він закінчив Інститут туризму Федерації профспілок України за спеціальністю "менеджмент", а також Міжрегіональну академію управління персоналом.

З 2006 року є співзасновником та директором туристичної фірми ТОВ "Тропікана Тревел". Крім цього, обіймав посаду керівника Київської філії ТОВ "Компанія мандри".

Наразі проживає в Києві.

Балотувався до парламенту під номером 156 у списку партії "Слуга народу".

Які зміни у парламенті відбулись нещодавно?