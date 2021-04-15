Нардеп від ОПЗЖ дослідив, що про партію пишуть в анонімних телеграм-каналах

Нардепи від "Опозиційної платформи – за життя" у фракційному чаті ознайомились з інформацією з телеграм-каналів. У ній мовилось про Віктора Медведчука.
Джерело:"Букви"
Так, повідомлення було з каналу "Карточный Офис". У ньому мовилось про Віктора Медведчука та його "поїздки на поклони російському царю".
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Яке повідомлення досліджували
- Джерело телеграм-каналу стверджувало, що недавні обшуки в силовому блоці Медведчука викликали справжній бунт всередині партії. Від Медведчука вимагали "припинити збирати озброєних тітушок і підставляти колег".
- Також канал переконував, що однопартійці наполягають, аби Медведчук не блокував "коменти" щодо російської агресії на Донбасі та припинив постійні польоти "на поклони російському царю", які він ніколи не погоджував з іншими членами ОПЗЖ.
Розкол партії
Крім того, у повідомлені мовилось, що ОПЗЖ все більше розколюється на різні групи впливу.
"Так, наприклад, ми вже згадували про конфлікт Медведчука і Вадима Рабиновича. Останній демонструє Віктору Володимировичу повний ігнор. Ситуація продовжує загострюватися", – запевняли у телеграм-каналі.
Повідомлення у телефонах нардепів / Фото "Букви"
Повідомлення з телеграм-каналу / Фото "Букви"