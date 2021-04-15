Нардеп від ОПЗЖ дослідив, що про партію пишуть в анонімних телеграм-каналах

Нардепи від "Опозиційної платформи – за життя" у фракційному чаті ознайомились з інформацією з телеграм-каналів. У ній мовилось про Віктора Медведчука.

Так, повідомлення було з каналу "Карточный Офис". У ньому мовилось про Віктора Медведчука та його "поїздки на поклони російському царю".

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Яке повідомлення досліджували

Джерело телеграм-каналу стверджувало, що недавні обшуки в силовому блоці Медведчука викликали справжній бунт всередині партії. Від Медведчука вимагали "припинити збирати озброєних тітушок і підставляти колег".

Також канал переконував, що однопартійці наполягають, аби Медведчук не блокував "коменти" щодо російської агресії на Донбасі та припинив постійні польоти "на поклони російському царю", які він ніколи не погоджував з іншими членами ОПЗЖ.

Розкол партії

Крім того, у повідомлені мовилось, що ОПЗЖ все більше розколюється на різні групи впливу.

"Так, наприклад, ми вже згадували про конфлікт Медведчука і Вадима Рабиновича. Останній демонструє Віктору Володимировичу повний ігнор. Ситуація продовжує загострюватися", – запевняли у телеграм-каналі.



Повідомлення у телефонах нардепів / Фото "Букви"



Повідомлення з телеграм-каналу / Фото "Букви"