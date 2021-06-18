На двох кріслах сидіти не вийде, – Вірастюк відповів, чи залишиться у спорті

Нещодавно Василь Вірастюк склав присягу народного депутата. Він не поєднуватиме спорт і політику.

Адже суміщати такі види діяльності дуже важко. Про це він заявив в ефірі програми "Перехресний допит".

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Вірастюк зосередиться на політиці

За його словами, він має на меті зосередитись на роботі в Верховній Раді.

Думаю, не вийде на двох кріслах сидіти, відверто кажучи,

– сказав Вірастюк.

Він наголосив, що більше роботи його очікує не в самій Раді, а на 87 окрузі. Вже завтра, 19 червня, він поїде на Івано-Франківщину.

Це буде перше робоче відрядження Вірастюка після того, як він прийняв присягу.

Також новоспечений нардеп прокоментував зайнятість Жана Беленюка. Він відзначив, що спортсмен або тренується, або перебуває в сесійній залі.

"Так, він зараз готується до олімпіади, це також потрібно. Сподіваємось, що він нам принесе медаль і ми тоді тішитимемось, попри те, до якої фракції він входить", – додав Вірастюк.

Повне інтерв'ю з Василем Вірастюком: дивіться відео