Нардеп просив компенсацію від держави за оренду житла, поки його дружина купувала нерухомість

Народний депутат від партії "Слуги Народу" львів’янин Євген Петруняк за час повномасштабної війни отримав 486 тисяч гривень компенсації за оренду житла. Водночас журналісти звернули увагу на цікаві деталі у його декларації.

Поки депутат просив компенсацію за оренду житла, його дружина придбала квартиру в Іспанії та вклала мільйон злотих у польську забудову. Коментувати такі дивні розбіжності Петруняк чомусь не захотів.

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Нардеп зі Львова отримав компенсацію від держави за оренду житла

У розслідуванні "Слідство.Інфо", яке з'явилося у мережі напередодні, зазначається, що Євген Петруняк отримав 486 тисяч гривень компенсації за найм житла протягом повномасштабної війни, тобто в період з лютого 2022 року. Щоправда, у своїй декларації він не вказував жодної інформації про оренду житла.

За даними, які вдалося з'ясувати журналістам, у вересні 2022 року, його дружина Ірина Петруняк придбала квартиру в Іспанії площею 130 квадратних метрів та інвестувала понад 1 мільйон злотих двом польським забудовникам. Крім того, наприкінці квітня 2024 року депутат придбав Audi S7 2023 року випуску та вказав ціну вдвічі меншу за ринкову.

Аби запитати щодо таких великих розбіжностей, журналісти зателефонували Євгену Петруняку, проте той попросив надіслати йому письмовий запит, запевнивши, що обов’язково надасть відповіді на всі запитання. Цікавим є те, що згодом він заблокував номер журналістів та не відповів на запит.

Згідно з останньою декларацією, у 2023 році Євген Петруняк отримав 658 тисяч гривень зарплати у Верховій Раді, його дружина Ірина вказала 281 тисячу гривень доходу від "зайняття незалежною професійною діяльністю", 30 тисяч гривень страхових виплат та 2,4 мільйона гривень від продажу авто.

Судячи із декларації за 2022 рік, Ірина Петруняк продала авто Audi e-Tron 2019 року випуску. Відомо, що 47-річний Євген Петруняк є власником двох земельних ділянок та житлового будинку в Зубрі площею 481,9 квадратних метрів, нежитлового приміщення та паркомісця у Львові.

Він також є співвласником низки об’єктів нерухомості у селі Дубровиця біля Львова. Крім нерухомості в Іспанії, Ірина Петруняк має у власності три квартири у Львові загальні площі яких сягають 32, 93, 206,7 квадратних метри, три паркомісця та нежитлові приміщення.

Нерухомість в Україні подружжя набуло у власність ще до початку повномасштабної війни. Нардеп задекларував годинник Girard-Perregaux, який є у його власності ще із 2007 року та авто Audi A6, 2019 року випуску.