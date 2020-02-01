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      Нардеп від "Слуги Народу" запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб вистачило на комуналку

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      Депутат Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комуналку / Фейсбук Євгенія Брагара

      Народний депутат від партії "Слуга Народу" Євгеній Брагар запропонував пенсіонерці продати собаку "елітної породи", аби вона могла заплатити за комуналку.

      Так нардеп від президентської партії відповів на дзвінок пенсіонерки у студію одного із українських телеканалів.

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      Жінка представилася жителькою Кіровоградської області. Пенсіонерка запитала у гостей політичного ток-шоу, як їй прожити на пенсію розміром у 2 тисячі гривень при високих цінах на комунальні послуги.

      Якщо елітної породи (собака – 24 канал) у дворі, то вона може її продати. … В будь-який момент і спокійно сплатити, – прокоментував це Брагар.

      При цьому він зазначив, що "в таких умовах прожити дійсно важко", однак про ситуацію пенсіонерки немає інформації.

      Брагар додав, що особисто зустрічався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

      Як Брагар виступив проти волонтерки через російську

      Цей нардеп зовсім недавно "прославився" ще однією неоднозначною ситуацією. Він офіційно написав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат. Напередодні дівчина посварилася з водієм, який не хотів вимкнути російський серіал в автобусі "Луцьк – Київ".

      Що сталося? Ярина Чорногуз та її подруга-волонтерка Анастасія Конфедерат поверталися із похоронів загиблого на Донбасі коханого Ярини. Дівчата їхали у рейсовому автобусі із Луцька до Києва. Скандал виник через прохання активісток вимкнути російський серіал, зрештою, вони опинилися на трасі серед ночі. Більше про це – тут.

      Перед цим Брагар також направив депутатський запит до фірми перевізника Winew і заступився за водія, який відмовив волонтерці вимкнути російський фільм. Нардеп закликав компанію "припинити будь-які утиски" водія рейсу і не звільняти його.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини політики Новини України Слуга народу Комунальні послуги Гроші Тарифи
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