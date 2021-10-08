Стало зле в таксі: нардепа Антона Полякова виявили мертвим

Нардепа Антона Полякова виявили мертвим у Дніпровському районі столиці. Політика намагались реанімувати лікарі швидкої, проте врятувати його не вдалось.

Інформація про смерть Полякова надійшла до поліції Києва вранці 8 жовтня. На місце одразу направили слідчо-оперативну групу.

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Політику, за попередньою інформацією, стало погано в таксі

Правоохоронці з'ясували, що політику стало погано в таксі. На допомогу прибула швидка, лікарі намагались реанімувати Полякова, проте це не вдалось зробити.

Наразі на місці працюють співробітники поліції, які встановлюють обставини смерті. Тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизу, яка й встановить точну причину смерті.

Напередодні Поляков брав участь у пленарному засіданні Ради

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Зазначимо, що лише напередодні Поляков брав участь у двох засіданнях Верховної Ради. На позачерговому засіданні, яке стартувало о 16:00, він навіть виступав з трибуни. Ввечері 7 жовтня політик опублікував допис у фейсбуці.

Політики висловлюють співчуття рідним Полякова

Співчуття рідним та близьким політика висловлюють його колеги по парламенту.

Сподіваємось, правоохоронні органи проведуть об'єктивне розслідування обставин смерті народного депутата,

– написала речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.



Коротка біографія Антона Полякова: