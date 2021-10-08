Стало зле в таксі: нардепа Антона Полякова виявили мертвим
Джерело:Поліція Києва
Нардепа Антона Полякова виявили мертвим у Дніпровському районі столиці. Політика намагались реанімувати лікарі швидкої, проте врятувати його не вдалось.
Інформація про смерть Полякова надійшла до поліції Києва вранці 8 жовтня. На місце одразу направили слідчо-оперативну групу.
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Політику, за попередньою інформацією, стало погано в таксі
Правоохоронці з'ясували, що політику стало погано в таксі. На допомогу прибула швидка, лікарі намагались реанімувати Полякова, проте це не вдалось зробити.
Наразі на місці працюють співробітники поліції, які встановлюють обставини смерті. Тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизу, яка й встановить точну причину смерті.Зверніть увагу! Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство" з приміткою "Природна смерть".
Напередодні Поляков брав участь у пленарному засіданні Ради
Зазначимо, що лише напередодні Поляков брав участь у двох засіданнях Верховної Ради. На позачерговому засіданні, яке стартувало о 16:00, він навіть виступав з трибуни. Ввечері 7 жовтня політик опублікував допис у фейсбуці.
Політики висловлюють співчуття рідним Полякова
Співчуття рідним та близьким політика висловлюють його колеги по парламенту.
Сподіваємось, правоохоронні органи проведуть об'єктивне розслідування обставин смерті народного депутата,
– написала речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.
Коротка біографія Антона Полякова:
- Народився у 1987 році у Чернігові.
- Закінчив Чернігівський колегіум № 11.
- Проходив строкову службу у Внутрішніх військах МВС.
- У 2020 році закінчив "Київський університет ринкових відносин".
- Підприємець, займався підлоговими покриттями.
- З 2019 року був депутатом Верховної Ради від "Слуги народу".
- У листопаді 2019 року виключений з фракції з неголосування за законопроєкти, по яких було спільне рішення.
- У грудні 2019 року вийшов з партії "Слуга народу".
- У червні 2020 року став членом фракції "За Майбутнє".
- Одружений, виховував 2 доньок.