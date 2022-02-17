Нардепа Кузьміних примусово доставлять до суду

Народного депутата Сергія Кузьміних підозрюють в хабарництві. Політик вкотре не прийшов на засідання суду, тому його доставлять на засідання примусово.

Відповідне рішення ухвалив суддя 17 лютого 2022 року. Це трапилось на засіданні суду, яке транслювали онлайн.

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Кузьміних примусово доправлять до суду

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко ухвалив рішення про доставлення політика в суд після того, як Кузьміних вкотре не прийшов на засідання.

Зокрема суддя вирішив здійснити привід підозрюваного Сергія Кузьміних на засідання, призначене на 10:00 24 лютого 2022 року до приміщення Вищого антикорупційного суду.

Зокрема там розглядатимуть клопотання щодо обрання нардепу запобіжного заходу у вигляді тримання над вартою.

Вищий антикорупційний суд доручив Національному антикорупційному бюро доправити політика в суд. Відомо, що контроль за виконанням судового рішення суддя поклав на прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

До речі , 17 лютого депутат Сергій Кузьміних знову не прийшов у засідання. Його адвокатка Лариса Криворучко заявила, що політик нібито на лікарняному й перебуває в лікарні. Однак захисниця не надала документу, який би підтвердив те, що Кузьміних не може покинути лікарню.

До речі, перед цим, 16 лютого, на засідання не прийшов навіть захист. Й захисниця, й підозрюваний не брали слухавку.

Справа про ймовірний хабар Кузьміних

Наприкінці січня 2022 року народного депутата від "Слуг народу" Сергія Кузьміних впіймали на отриманні хабаря у 559 тисяч гривень.

В НАБУ повідомили, що за ці гроші політик нібито мав посприяти в укладенні контрактів між приватними компаніями та лікарнею на Житомирщині.

Політика затримали тільки 7 лютого. Сам Кузьміних справу називає провокацією.

Проте з того часу політику не можуть обрати "запобіжку", адже спочатку суд не міг підтвердити його особу – тоді "слуга" на засіданні не мав паспорта. Потім захист просив час для підготовки.

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