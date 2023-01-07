В Офісі генпрокурора відреагували на заставу для нардепа-втікача Жеваго

Днями у Франції суд відпустив під заставу українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго. В Офісі генпрокурора вже відреагували на це, зазначивши, що ретельно співпрацюють з французькими органами правопорядку щодо екстрадиції колишнього народного депутата.

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що Жеваго не просто випустили під заставу, але й поклали на нього низку зобов'язань.

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Ці зобов'язання, за словами Костіна, є доволі широким і дає підстави вважати, що французькі колеги забезпечать участь цієї особи у наступному засіданні.

Зі свого боку Офіс генерального прокурора надав французьким колегам усі необхідні документи для екстрадиції колишнього народного депутата до України для притягнення до кримінальної відповідальності. Органи правопорядку двох країн продовжують тісну співпрацю для успішного розв'язання цього питання.

Ми будемо боротися за екстрадицію всіх, кого підозрюють у злочинах проти України та українців. Наша мета – невідворотність покарання,

– наголосив генеральний прокурор.

Що цьому передувало

5 січня французький суд ухвалив рішення про взяття українського олігарха-втікача Костянтина Жеваго, затриманого 27 грудня 2022 року на території Франції, під судовий нагляд.

Суд визначив заставу у розмірі один мільйон євро й обов'язки, які будуть покладені на особу у разі її сплати. Цей перелік зобов'язань включає:

необхідність здати паспорти,

не покидати територію метрополії,

тричі на тиждень з'являтися до поліції та інші.

У чому звинувачують олігарха-втікача

Бізнесмена підозрюють у створенні механізму розтрати 113 мільйонів доларів США. На майно бізнесмена та юридичних осіб, які пов'язані з ним, наклали арешт.

До речі, у жовтні 2020 року арештовані активи Жеваго вартістю понад 300 мільйонів гривень були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами.