У нардепа Юрченка знайшли незареєстровану зброю
У нардепа зі "Слуги народу" Олександра Юрченка детективи НАБУ виявили незареєстрований пістолет. Зброю знайшли 16 вересня в авто народного обранця біля будинку його батьків.
Пістолет, а також мобільний телефон виявили на задньому сидінні автомобіля Юрченка. Однак тоді у правоохоронців не було дозволу на обшук автівки. Про це в ході засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Юрченку заявив прокурор САП, повідомляє 24 канал.
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Юрченко намагався відігнати детективів від авто
Доки відбувалися усі необхідні для отримання дозволу процедури, біля машини нардепа чергували два детективи НАБУ. Згодом сам Юрченко спробував відігнати детективів від автівки.
Прокурор САП наголосив, що у нардепа немає дозволу на носіння зброї.
Справа Юрченка: у чому саме підозрюють нардепа
- 15 вересня 2020 року НАБУ оприлюднило відео, на якому детектив під прикриттям передає помічнику Юрченка хабар у 13 тисяч доларів. Ймовірно, готівку помічник мав передати своєму керівнику.
- Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко заявив, що це був аванс за внесення змін у закони про побутові відходи.
- Детективи НАБУ оголосили підозру помічнику Юрченка.
- 17 вересня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру для самого Юрченка. Того ж дня нардепа виключили з фракції "Слуги народу".
- Президент Володимир Зеленський невдовзі після інциденту з нардепом заявив, що винні "мають сидіти".