У нардепа зі "Слуги народу" Олександра Юрченка детективи НАБУ виявили незареєстрований пістолет. Зброю знайшли 16 вересня в авто народного обранця біля будинку його батьків.

Пістолет, а також мобільний телефон виявили на задньому сидінні автомобіля Юрченка. Однак тоді у правоохоронців не було дозволу на обшук автівки. Про це в ході засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Юрченку заявив прокурор САП, повідомляє 24 канал.

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Юрченко намагався відігнати детективів від авто

Доки відбувалися усі необхідні для отримання дозволу процедури, біля машини нардепа чергували два детективи НАБУ. Згодом сам Юрченко спробував відігнати детективів від автівки.

Прокурор САП наголосив, що у нардепа немає дозволу на носіння зброї.

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