Провів грошові махінації на мільярди гривень: у Німеччині затримали українського нардепа
- Нардепа 8 скликання затримали в Німеччині за запитом ДБР через підозру у відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом.
- Посадовець, працюючи заступником голови комітету ВРУ, отримав 20 мільйонів гривень без оподаткування та легалізував понад 1 мільярд гривень через схеми з державними облігаціями.
За запитом Державного бюро розслідувань затримали народного депутата, який перебував у розшуку. Він переховувався в Німеччині.
Посадовця підозрюють у відмиванні доходів, які були отримані злочинним шляхом. Про це пише 24 Канал з посиланням на ДБР.
Дивіться також "Генпрокурор – нікчема": Шабунін подав до суду на Кравченка через скандал зі "злитими" фото
Що відомо про затримання українського депутата в Німеччині?
ЗМІ пишуть, що народний депутат, який отримав кошти злочинним шляхом і втік з України, це, ймовірно, Руслан Демчак з блоку Петра Порошенка. Посадовець був затриманий в Німеччині, нині готується екстрадиція до України. У лютому обвинувальний акт щодо нього можуть направити до суду. Повернутися до України в спрощеному порядку депутат може за 3 місяці.
ДБР наразі не називає імені посадовця. Але там розповіли, що підозру через допомогу в маніпуляціях на фондовій біржі та легалізацію незаконного майна нардепу вручили е у 2023 році.
На момент учинення злочину посадовець працював заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності. Він мав змову з директорами двох приватних підприємств та був їхнім посередником у схемах щодо державних облігацій на фондовій біржі.
ДБР розслідувало справу щодо маніпуляцій та незаконного прибутку нардепа: дивіться відео
Фігурант ще у 2017 році отримав прибуток – 20 мільйонів гривень та не оподатковував їх. Він також провів приховану легалізацію понад 1 мільярда гривень, отриманих з махінацій на фондовій біржі. Це зробили через так звану "купівлю-продаж облігацій внутрішньої державної позики України".
Підозри посадовцям від ДБР: останні новини
Нещодавно підозру в державній зраді оголосили екснардепу Олегу Волошину. Він активно поширював російську пропаганду та умисно не подавав свої декларації.
У вересні 2022 року затримали колишнього керівника СБУ в Харківській області Романа Дудіна за сприяння російській агресії та самовільне залишення місця служби. Суд вирішив випустити його під заставу в 4,2 мільйона гривень. Але Дудіна одразу ж після цього затримали за новою підозрою в намаганні захопити будівлю Харківської ОВА під час вторгнення.
У грудні пройшли обшуки на віллі колишнього генпрокурора України Святослава Піскуна у Франції. Тоді в експосадовця вилучили 90 тисяч євро, три кілограми золота та 18 елітних годинників. Усе через те, що він не зміг пояснити законне походження майна. Розслідуванні справи Піскуна триває.